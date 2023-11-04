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自由廣場》披羊皮的羊或狼？ 檢視民眾黨提案〈數位醫療發展條例〉

2023/11/04 05:30

◎ 周冠汝

立法院衛環委員會排定於11月6日審查民眾黨黨團提案的〈數位醫療發展條例〉草案。草案內容不只涉及硬體數位科技的醫藥應用，更將數位醫療的範圍延伸到健康促進與醫療軟體等領域。對於經常使用app進行健身教練、生理期紀錄、睡眠監測，或只是想玩寶可夢遊戲Pokemon Sleep的人來說，這些由個人生成的電子健康資料，原本只是保留在個人手上私密生活點滴的紀錄，如今這部打算在未經你我同意下就徵收這些個人健康資料以提供「整合利用」的法律草案，倘若真的通過，一切將立刻改觀。

身處數位時代的個人，常被灌輸「取得服務，必放棄個資，不必質疑資料使用流向」的觀念。至於拒絕被剝削個資並主張資料自主權之人，卻常被扣上擾亂資料正確性的大帽子，以遂行其個資剝削，這種因規範不足與法規寬鬆帶來的不信任，並非須用資料的學界或產業樂見的局面。尊重個人，把人當成人，而非資料礦場，才能在社會信任的基礎上獲取品質良好的資料。

架空衛福部、尚未成立的個資保護機關

〈數位醫療發展條例〉草案第四章規範健康資料利用與保障，關鍵的第17、18條除羅列健康資料的範圍，也要求衛福部與個資保護機關制定原始目的之外強制「整合利用」的規範。然而草案還未言明「整合利用」所指為何，就急著將不待個人同意之「整合利用」用途擴及於一般性藥品研發與生物醫學研究，直接架空現行「人體研究法」以個人「事前同意」為基礎的研究規範。

此外，草案允許將電子病歷、長照服務紀錄、基因、理賠核銷、人體生物資料、健康相關軟體生成資料等，在未經個人同意下進行串聯整合，完全罔顧憲法法庭在健保資料庫案（111年憲判字第13號）判決中揭示的憲法意旨：原則「應」予保障僅得例外加以限制的個人退出權，竟在草案中降格成為「得」由行政命令例外施予個人的恩惠。台灣在諸多個資保護法制與政策都還未達歐盟標準的情況下，草案竟要東施效顰地以〈歐洲健康資料空間草案〉為師，殊不知歐盟個資保護委員會（EDPB）與個資保護機關（EDPS）早已於2022年即針對〈歐洲健康資料空間草案〉，提出質疑的聯合意見書。

綜觀〈數位醫療發展條例〉草案仍有諸多問題。通訊醫療應回歸醫療法規範，而非多頭馬車。看似劃設目的外整合利用的範圍之條文，實際則為產業目的外利用鬆綁大門。違反憲法法庭判決意旨的條文若通過，將損耗司法資源、徒增社會成本、拖垮資料治理與數位發展。期許立院審慎審查草案。

（作者是台灣人權促進會 數位人權專員）

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