自由廣場》客語從禁用到成為國家語言

◎ 張學謙

近期，國民黨總統參選人侯友宜質疑民進黨執政多年卻完全不關心客語政策的發展。這個說法與事實不符，反讓人想起國民黨如何獨尊華語、壓制台灣本土語言，造成族群語言瀕危。

解嚴前，國民黨的獨尊華語政策，從聯合國語言政策等級被評為等級零（禁止使用客語），反觀民進黨則將客語從「禁語」變成「國家語言」，確保客語權利，鼓勵客語保存。兩相比較，天壤之別，一個本土語言政策不及格的政黨，卻跟幾乎滿分的政黨嗆聲，真是「賊較惡人」。

請繼續往下閱讀...

二○一五年，客家大老鍾肇政憂心地告訴蔡英文，客家話快將失傳，「客家話一旦消失，客家人就消失了。」二○一六年，蔡英文公開承諾要將客家話定為國家語言。當選後，她在二○一八年正式公告「客語」為國家語言，二○一九年更公告國家語言發展法，尊重多元文化發展，並自二○二一年起持續立法，保障台灣多元語言的保存與發展。

事實上，二○○○年代初，民進黨就推動語言平等法，客家委員會亦提出語言公平法。但該法一直被藍營主導的立法機構所阻。客家族群從一九八八年開始還我母語運動，爭取客語權利，到二○一八年成為國家語言，前後歷時卅年！「國家語言發展法」確保台灣語言平等尊嚴和權利，但在立法過程中，國民黨除了高舉「反去中國化」的大旗橫加阻撓外，並未積極促進台灣本土語言權利的法治化。

語言流失是政治問題，台灣語言急劇流失，罪魁禍首無疑是國民黨壓制母語的語言政策。先前，韓國瑜大喊「母語回家學」視學校母語教學是「浪費資源」，顯示其對本土語言的鄙視。侯友宜對客語政策的批評雖有違事實，但若深切反省檢討其政黨，改變藐視本土語言的意識形態，促進其政黨轉型台灣為中心，將有助於台灣語言政策的民主化與正常化。

伊索寓言關於青蛙背蠍子過河卻不幸犧牲的寓言故事，提醒我們注意政客在選舉時信口雌黃、亂開支票，需要審慎分辨，要睜大眼睛，從其從其本性加以檢視，以免上當受騙。

（作者是台東大學華語文學系教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法