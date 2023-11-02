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自由廣場》築巢引鳳之後就是關門打狗

2023/11/02 05:30

◎ 愚工

十月卅日，中國官媒《澎湃新聞》一篇「雙線稽查風波下，透視富士康的城市版圖」，指出二○一○年無數地方官員攜著各種政策優惠排起了長隊，只為見上郭台銘一面。富士康儼然成了地方政府眼中的財神爺。富士康的落戶意味著天量的就業、稅收和GDP。

十餘年後的今天，稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查…。

該文歷數富士康的中國故事，二○一○年六月廿日，時任河南省省長親自動身，頂著烈日來到位於鄭州最南郊的新鄭機場，專程等待郭台銘。地方政府幫忙申請保稅區，低價轉讓土地，幫助建設工廠、宿舍、發電廠，借用行政力量幫助招工，只為滿足富士康近乎苛刻的投產時間表，鄭州安排兩千名工人三班倒，廿四小時晝夜趕工。因廠房不足，廠房所需但市場上一時買不到的特殊電纜，鄭州市政府指示到地鐵工程現場去借。

此文再度曝露中共「築巢引鳳，關門打狗」惡質文化，在「築巢引鳳」階段，什麼死人骨頭都答應你都幫你做，一旦你設備資金都到位，你的利用價值已失去，這時就開始「關門打狗」。更可惡的是，「築巢引鳳」由地方政府出面，「關門打狗」中央出手，地方政府兩手一攤裝無辜，完全忘了當時的承諾。這就是中共詐騙集團，地方與中央分工。

中共這種「築巢引鳳，關門打狗」惡質文化也應用在非商務的統戰領域，《人民日報》以「變節小人」定性「當年助其推翻蔣介石集團」的國民黨降將，由此可預知，中共將來會如何評價舔共的「朱立倫們」「柯文哲們」「郭台銘們」，這些人應該警醒，中共「築巢引鳳」之後就是「關門打狗」了。

（作者從商）

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