自由廣場》中高齡 在職延長重於再就業

◎ 陳劍賢

國人談中高齡就業問題，似乎皆強調中高年者退休後再就業，因皆著墨於職缺補人，彈性工時，及培訓課程等相關問題，令人好奇的是國人再就業的工作，大部分偏於服務業，難道「老狗教不了新招」，中高齡者再就業，只能從事比較簡單的服務業工作，消極性地填補服務業不足的人力而已。相較日本及韓國，中高齡就業的重點是重視高齡者的經驗、在職延長、退休延後，我國中高齡就業政策是否應檢討修正？

台灣少子化、高齡化的趨勢難以逆轉，國發會公布人口推估報告，預估二○二五年後，台灣就會進入超高齡社會，每五人就有一位是六五歲以上老人，人口紅利期消退，到了二○三四年進入人口負債期，全國一半以上都是超過五十歲中高齡人口，屆時工作人口將又老又少，且有更多高齡者為了生活，而不得不繼續工作，成為過勞老人；但檢視我國中高齡者就業促進法，重點在於禁止年齡歧視，禁止雇主不得以年齡為由，對高齡的受僱者予以差別待遇，至於積極性推動高齡者在職延長、退休延後措施，猶未推動，亟待加強；顯見我國高齡就業政策，仍是消極有餘，積極不足。

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他山之石，可以攻錯，以日韓為例，日本高齡就業促進係提高退休年齡至七十歲，並實施高齡續僱制度以保障高齡勞工就業機會，值得我國借鏡之處是考量長者的體能，工作量及時間盡量彈性，每月不超過十天，每週不超過廿小時，提供讓高齡者快樂、成就感的工作環境，安享有意義的老年生活。南韓則以薪資遞減及強制聘僱來推動老人就業，勞資雙方協議退休前逐年減少薪資、縮短工時，政府補助雇主繼續僱用高齡者，僱用三百人以上的企業有強制聘僱一定比例的高齡者。

開發及運用高齡者勞動力，推動生產老化，已是時代趨勢，建請政府研議漸進式及適齡退休制度，使高齡者在職延長，退休延後，並鼓勵「青銀共創」，促進世代融合及經驗傳承，為人力資源另闢新活路。

（作者是台東縣體育發展基金會董事長、美和科大社工所兼任助理教授）

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