自由廣場》中國加速極權化，兩岸互動新風險

◎ 劉岫靈

二○二三年習近平打破任期限制開始，中共中央人事極不穩定。二○二三年六—八月，國務委員秦剛與李尚福、中央委員李玉超（火箭軍司令）相繼消失後解職，十月，前總理李克強死亡。習近平自第二任（二○一七—二○二二）開始，就以一系列「網路控管」、「新疆再教育」、「國家安全」、「反間諜」、「數位中國」等法規強化社會控制。尤其是習近平自第三任開始（二○二二—），對政治權力的控制出現極權化傾向，有三點必須注意。

一、以歷史決議完成「領袖絕對權威」：

二○二一年中共「十九大六中全會」與二○二二年「廿大」，習將中共百年歷史定為毛鄧習三個時代，並做出毛鄧之後的第三次「歷史決議」，主旨就是：中國將進入新的百年習近平新時代，確立習近平是唯一最高領導（中央與黨），確立習近平思想（中國特色社會主義）是黨國最高目標。以此「兩個確認」定下領袖絕對權威。

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二、破壞黨國組織分離的「領袖直接統治」：

二○一八年中共「十九大三中全會」通過一系列「深化黨與國家機構改革方案」，打破原有「國家組織－黨組織」形式分離的狀態，赤裸裸地將部分「國家組織」（國家民委、國家宗教局、國僑辦、公務員局）劃入「共產黨組織」（統戰部、宣傳部、組織部）。這顯示習近平企圖發展一種無須通過「國家組織」的「黨領袖—黨組織—政治控制」統治模式，也就是毛澤東文革時期的統治模式。

三、破毀接班規則的「政治甄補個人化」：

二○二二年中共「廿大」人事安排，將中共政治甄補規則破壞殆盡。首先，習近平按完成三連任，打破十年任期限制。其次，新「政治局常委」（七人）全為習近平人馬，關鍵是，四位前「政治局常委」（李克強、栗戰書、汪洋、韓正）與一位前「政治局委員」（胡春華）全部封殺，連「中共中央委員」（二○五人）都沒進入。尤其李克強作為前總理與常委，並未按例留政治局並轉人大委員長；再次，國務院總理，按例需有副總理資歷與黨內排名第三（李鵬、朱鎔基、溫家寶、李克強），但新任總理李強資歷僅為上海市委書記；最後，新「政治局委員」（廿四人），按「七上八下」（六八歲以上退休，六七歲以下可留任），李克強（六七歲）出局，但張又俠（七二歲）與王毅（六九歲）卻留任（分掌軍委副主席與外交部長）。顯示中共政治甄補全憑習近平意願，澈底個人化。

習近平對中國的政治、社會、經濟控制越發激進，已有明顯的極權化傾向，中國正從半開放的威權體制轉變為封閉的極權體制。未來中國的政治、經濟與社會將更趨封閉與不穩定，兩岸各方面互動風險必然提升，台灣應重新審視兩岸互動方式，我們面對的不再是一個全球化下的威權國家，而是新冷戰下的極權國家。

（陸委會諮詢委員／東海大學政治系地治中心研究員）

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