晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》中國加速極權化，兩岸互動新風險

2023/11/02 05:30

◎ 劉岫靈

二○二三年習近平打破任期限制開始，中共中央人事極不穩定。二○二三年六—八月，國務委員秦剛與李尚福、中央委員李玉超（火箭軍司令）相繼消失後解職，十月，前總理李克強死亡。習近平自第二任（二○一七—二○二二）開始，就以一系列「網路控管」、「新疆再教育」、「國家安全」、「反間諜」、「數位中國」等法規強化社會控制。尤其是習近平自第三任開始（二○二二—），對政治權力的控制出現極權化傾向，有三點必須注意。

一、以歷史決議完成「領袖絕對權威」：

二○二一年中共「十九大六中全會」與二○二二年「廿大」，習將中共百年歷史定為毛鄧習三個時代，並做出毛鄧之後的第三次「歷史決議」，主旨就是：中國將進入新的百年習近平新時代，確立習近平是唯一最高領導（中央與黨），確立習近平思想（中國特色社會主義）是黨國最高目標。以此「兩個確認」定下領袖絕對權威。

二、破壞黨國組織分離的「領袖直接統治」：

二○一八年中共「十九大三中全會」通過一系列「深化黨與國家機構改革方案」，打破原有「國家組織－黨組織」形式分離的狀態，赤裸裸地將部分「國家組織」（國家民委、國家宗教局、國僑辦、公務員局）劃入「共產黨組織」（統戰部、宣傳部、組織部）。這顯示習近平企圖發展一種無須通過「國家組織」的「黨領袖—黨組織—政治控制」統治模式，也就是毛澤東文革時期的統治模式。

三、破毀接班規則的「政治甄補個人化」：

二○二二年中共「廿大」人事安排，將中共政治甄補規則破壞殆盡。首先，習近平按完成三連任，打破十年任期限制。其次，新「政治局常委」（七人）全為習近平人馬，關鍵是，四位前「政治局常委」（李克強、栗戰書、汪洋、韓正）與一位前「政治局委員」（胡春華）全部封殺，連「中共中央委員」（二○五人）都沒進入。尤其李克強作為前總理與常委，並未按例留政治局並轉人大委員長；再次，國務院總理，按例需有副總理資歷與黨內排名第三（李鵬、朱鎔基、溫家寶、李克強），但新任總理李強資歷僅為上海市委書記；最後，新「政治局委員」（廿四人），按「七上八下」（六八歲以上退休，六七歲以下可留任），李克強（六七歲）出局，但張又俠（七二歲）與王毅（六九歲）卻留任（分掌軍委副主席與外交部長）。顯示中共政治甄補全憑習近平意願，澈底個人化。

習近平對中國的政治、社會、經濟控制越發激進，已有明顯的極權化傾向，中國正從半開放的威權體制轉變為封閉的極權體制。未來中國的政治、經濟與社會將更趨封閉與不穩定，兩岸各方面互動風險必然提升，台灣應重新審視兩岸互動方式，我們面對的不再是一個全球化下的威權國家，而是新冷戰下的極權國家。

（陸委會諮詢委員／東海大學政治系地治中心研究員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書