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自由廣場》大學生受騙上當記

2023/11/01 05:30

◎ 林佳穎

中部多所大學的眾多學生捲入「老鼠會」詐欺，勾起我大學時代的慘痛經驗。

讀高中時，參加活動認識一位男大生，他會幫人算命、看命盤與紫微斗數，加上他讀台大，我對他佩服不已，後來未持續聯絡，直到我二十歲讀大學時，突然接到他來電，寒暄幾句，說要介紹我進入他公司，堅持見面才肯談細節，涉世未深的我答應了，也一步步掉入圈套。

我與他約在一家咖啡店，他侃侃而談自己如何輕鬆賺大錢，談完，帶我到他的公司，就在同棟大樓頂樓，陳列許多商品，人潮滿滿，他說，這就是「錢潮帶來人潮」，問我要不要跟著他一起創業、賺大錢？我想，人那麼多，一定很賺錢！加上他是台大畢業，一定是聰明又睿智，於是我二話不說答應了。

他說做任何事包括創業，一定要付出成本，而這個事業的入門是五萬元，但我年輕且是學生，哪來這麼多錢？他竟然載我到銀行辦現金卡，去借高利貸。他說賺錢很容易，賺到錢再還銀行錢即可，要我約朋友同學來公司裡，再邀他們加入行列，屆時我就能分到錢，我那時感覺不對，所以我沒拉人，沒有下線。

至於我借了高利貸的五萬元，拿到一堆商品：保養品、宣稱有療效的保健食品、瘦身產品等，他說要幫公司推銷，才能創造長紅利潤，問題是這些產品的價格都很昂貴，一般人買不起，也不會想買來路不明的商品。

我只好求助小阿姨，她叫我把滯銷的商品換成等值沐浴用品，因為沐浴用品人人需要，至於已經開封的產品就不能換貨，幸好小阿姨人緣好，努力向她的朋友推銷，賣的錢全交給我。我是闖禍者，自然也要賣，有人捧場有人拒絕，嘗盡人情冷暖，小阿姨也委婉告知我的父母，爸媽火速籌錢到銀行為我還清貸款，最後，姑姑買下賣不掉的所有沐浴用品，此事終告結束。

回想被卡債利息追著跑的日子，我心有餘悸，幸好有家人長輩幫忙，如今我不敢輕信「賺大錢」的話術了。

（作者是台北市民）

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