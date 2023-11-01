晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》﹙鏗鏘集﹚戰爭的悲傷

2023/11/01 05:30

◎ 李敏勇

《戰爭的悲傷》是越南小說家保寧，以越南戰爭為背景所寫的小說，被翻譯成許多語文出版。二○一八年，韓國濟州四．三事件七十週年的國際作家會議，邀請他，以及曾獲芥川獎的沖繩小說家目取真俊，和來自台灣的我出席，各發表一場以作家在自己國家的扺抗為議題的演講。

保寧的演講是「戰爭的悲傷」， 他提到越南戰爭，那是北越發動南侵的內戰，改變了南北越分立的戰後處分。出身北越的保寧，並不以北越贏得勝利為喜。他認為戰爭的勝利是將軍的事，他體認的是戰爭的悲傷。

二戰後，亞洲脫殖民統治的朝鮮，因左右分裂為北朝、南韓，迄今未解。越南則分裂為北越、南越，一九六○年代北越發動併南越戰爭，美國介入，但仍由北越併吞了南越。

越戰在二戰後世代的成長歷程是鮮明印記：從法國巴黎發生的學生運動遍及全球，普遍反對美國介入越戰，二戰後嬰兒潮成為嬉皮世代，留著長髮，在西方民主陣營自由自在成長，迷惑於馬克思主義及毛語錄，欣賞左派的解放論，同情美、蘇之外的第三世界。直到一九九○年代，嬉痞成長為雅痞，美國的柯林頓、英國的布萊爾、德國的施若德⋯，經由民選領導國家，世界才進入新時代。

歷兩次世界大戰，列強號召成立聯合國，但利益形態和意識形態的衝突，導致始終無法避免國家之間的戰爭，甚至內戰也時有所聞，俄羅斯侵略烏克蘭戰爭未歇，巴勒斯坦的哈瑪斯對以色列發動攻擊導致以色列反攻，又引發中東甚至世界的不安。

戰爭是文明世界的不文明事況，難以真正平息，反映在人類歷史。文化，是想使人活下去的東西，不同於政治的權力意味。

越南戰爭，北越以意識形態的左，經由戰爭併合了南越。儘管越南仍在左意識的共產政權，但經濟的走資化吸納了西方資本主義國家的產業，畢竟依靠資本主義的生產、消費邏輯。就像共產革命後的中國，依賴走資化才以世界工廠和市場發展經濟。但極權主義的政治權力習慣搖晃戰爭的令旗，威權獨裁的政治人物似乎不了解戰爭的意義是悲傷。

（作者是詩人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書