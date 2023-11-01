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社論》莫待生米煮成粥才後悔莫及

2023/11/01 05:30

以哈衝突超過三週，雖然國際頗多停火呼籲，仍看不到降溫趨勢。金融時報上週末報導，哈瑪斯方面稱：沒料到美國的反應這麼大，美國進場參加戰鬥，我們沒料想到這一點。「耶路撒冷郵報」則報導說，哈瑪斯方面稱，中國將奇襲視為極佳案例，且正在考慮對台實施類似計畫。這次，拜登對以色列的支持、軍事協助，反應極為快速，態度十分堅定，具體展現了美國對盟友的承諾，令人印象深刻。

猶記得前年八月，美軍自阿富汗撤軍後，面對國際質疑，拜登明白表示：「如果真有人入侵，或對我們的北約盟友採取行動，我們會做出回應。日本也是，韓國也是，台灣也是。」蘇利文更強調：「我們對台灣和以色列的承諾一如既往的堅定。」白宮的表態，尤其是把台灣、以色列相提並論，當時對台灣在野黨散播的「疑美論」，頗有澄清作用。另，前年五月，新冠疫情升級之初，柯文哲嗆聲美國：「萊豬也吃、軍火也買了，啊所以勒？死十一個不算多？」柯稱：「台灣不在優先順序上，我非常清楚。」結果，六月美國捐贈的二五○萬劑莫德納疫苗便抵達台灣，比原本宣布的七十五萬劑加碼一七五萬劑。

五年來，地緣政治劇烈變化，美中競爭強度持續增加，台美關係則快速升溫，堅若磐石已成華府對台灣的關鍵詞。大約也在這段時間，台灣的親中、反獨、促統人士，也在賣力對國人進行「疑美論」甚至「反美論」的認知戰，中共武力攻台美軍不會來、美國將台灣及台積電武器化。那些人的目的，無非是想讓國人負面看待台美關係，為「要和平、不要戰爭」從事魔音洗腦。加上，北京以武逼和操作下，台灣社會難免受到混淆。

習近平有個大國夢，企圖取代美國霸權地位，軍事擴張、耀武揚威引人側目。台海的和平與穩定，遂成地緣政治的顯學。不過，繼美中貿易戰之後，新冠疫情三年，習近平以外行領導內行，導致中國經濟快速下滑，軍經能力與內部穩定紛紛出現負面訊號。於是，中國武力攻台的可能性，有些人判斷會因此降低。兩年來，拜登對烏克蘭、以色列戰事的快速反應，想必北京都看在眼裡。沒錯，中國的現況，可能讓習近平對軍事冒進主義更為審慎，但出人意料之外的奇襲兵法，如果掉以輕心後果堪憂。中國在南海「衝撞」菲律賓，「攔截」美國軍機，未因「拜習會」之想像而緩和，就是值得注意的危險指標。

回到台灣現場。被國際視為高風險區的台灣，刻正舉行總統、立委大選。日前，賴清德提醒：中國已經出手了，相信大家都感受得到。他更指出：北京除了逼台商表態，不只是武力的威脅，也不只是統戰，而是用各種手段企圖影響這次的選舉，目的就是要建立一個親中的政權，以後要併吞台灣不用付出大的代價。誠然，就像二○○八至二○一六，馬英九執政期間，北京對台採取非武力的經濟融合策略。當時到現在，馬都自賣自誇，他執政時台海和平，沒有戰爭陰影。其實，這種自我麻醉，係因馬全力配合中國的和平統一大計，想在國際無法介入的情況下，讓中國把台灣溫水煮青蛙，等到青蛙煮熟了，台灣也就動彈不得了。所幸，馬英九向終統暴衝之際，太陽花學運興起，本土政權重獲主流民意支持。如今大選將屆，中國介選的陽謀，路人皆知，更需要國人認清自己國家自己救，發揮太陽花的精神，粉碎謀台、賣台的陰謀。

從這樣的角度來看，所謂的藍白合、非綠大聯盟，客觀上無異為親中政權在張羅。藍白合不合，有沒有國台辦藏在幕後？誰娶誰，誰嫁誰，國台辦是不是媒婆？這些問號，他們想必心裡有數。看得到的是，柯文哲早就說過，中國那方面一直要他選總統；朱立倫則頻頻派夏立言到中國「學習」。而夏立言稱，國民黨絕不是「親中」或「統一」的政黨。不過一句騙票語言，立遭國台辦嚴詞譴責。主從關係，不言而喻。下架民進黨，最大的獲益者，毫無疑問是北京。如果藍白紅如願以償的話，未來國台辦指導聯合政府自不在話下。只不過，假使台灣人民那時才發現，北京竟是場外參選人，那就為時已晚、追悔莫及了。

中國介選程度，美國作何評估，我們並不清楚。但，這場關鍵選舉，美國也不是局外人。羅森柏格日前訪台說，不論最後是由誰當選，美方都將已經準備好，與這位候選人合作，不論他是屬於哪一個黨派。且容我們再次提醒，若是北京偏好、暗助的陣營勝出，親中政府想跟中方還是美方合作？晶片戰爭，台灣廠商會不會被迫從「美國隊」轉投「中國隊」？這些問題，如果那個時候才想辦法，於事有補嗎？

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