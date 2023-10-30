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社論》面對中國只有「民主或專制」的選擇

2023/10/30 05:30

中國日前對鴻海集團的富士康展開調查，介選意圖明顯，意圖迫使郭台銘退選，形塑一個中共樂見的在野黨抗綠組合。中共為了操弄台灣選舉，祭出對郭台銘作為創辦人、目前為最大股東的鴻海集團的「查水錶」行動，恐怕未必能達到預期效果，甚至產生反作用，激起台灣民意反彈，反而造成中共不樂見的結果。然而，吾人更應關注此種「以商逼政」、「經濟武器化」，一再以粗暴手段強加於人的作為，將會是台海形勢、地緣政治的最大風險，台灣如何因應，是首要課題。

富士康是蘋果最大的組裝廠，從累積投資、僱用員工與出口創匯來看，它是中國最大的外資企業，在中國改革開放帶來的數十年高速成長過程中，堪稱助力最大的台商。中國三年前藉由阿里巴巴集團馬雲批判中國金融體系的當鋪心態，對馬雲及其它指標性中國民企展開整肅，其實是習近平推動「國進民退」、「共同富裕」的代罪羔羊，乃是對中國國內企業的整改行動；如今，習近平推動「內循環」，圖謀建立「自力更生」的經濟體系，擺脫對外國依賴，作為對抗民主陣營的中國式的「脫鉤」，針對中國最大台商的富士康下重手，可以視為對外國企業整改的起步。無怪乎外媒直稱，此舉可能是國際投資人與中國關係的分水嶺時刻。而作為中國數十年來最重要的外資投資者的台灣，不可諱言的，在中國的改革過程中或許曾經受益，卻種下過度依賴中國市場的惡果，讓中國累積用以威脅台灣的足夠籌碼，如今兩岸仍無法完全脫鉤，兩岸經貿至今年前三季仍有三十五％依存度，導致「去風險」的進度有限，富士康被調查，凸顯中共以「經貿武器化」對付台灣的風險，已不再是隱性的，而是顯性、立即的危機。

其實，如果中共對指標性，且對中國發展有長遠、實質助益的台商富士康都能下重手，必然加深了外商的疑慮，加快美中對抗以來撤出中國的腳步。反諷的是，中國經濟在三年疫情之後深陷泥淖，此際理應大力拉攏外商擴大投資，但外資、台商在中國的處境卻日益艱難。此一情況固然與美中對抗下必須選邊站有關，更重要的是，中國在習近平統治下已經放棄了鄧小平的改革開放路線，走回政治上更數位獨裁、經濟上更強調「黨的領導」、「社會主義」的「新時代中國特色社會主義」路線。此一路線的路徑圖，包括經濟上對內「國進民退」、「內循環」、「共同富裕」，對外則以「一帶一路」，拉攏南方集團，與俄羅斯、北韓、伊朗結盟為新邪惡軸心，聯手在世界各地掀起戰端，製造地緣政治紛爭，企圖推動以「北京共識」取代「華盛頓共識」，對抗美國為首的自由世界，成為宰制全球的霸權。此外，中國日益獨裁與仇外，使得台商面臨「反分裂國家法」、外商必須面對「反間諜法」的人身與財產威脅，沒有可以依循的自由市場法規，常有身陷囹圄之虞，因此萌生退意是很合理的決策。

中國顯然愈來愈有自信，民族主義高漲，充斥洗雪「百年國恥」的仇外情緒，以及「中華民族偉大復興」的中國夢，因此日益唯我獨尊，目空一切，完全不在乎引發衝突與國際觀感。習近平對新疆以再教育為召，將信奉伊斯蘭的百萬維吾爾人關進集中營，此一慘絕人寰的暴政，外界難以窺知真相，中共或可「關門打狗」，但對香港的血腥鎮壓，背棄「五十年不變」承諾，讓「兩制」消失，實質推動「一國化」，卻是赤裸裸展現在世人眼前，而且香港具有與西方資本主義世界接軌的橋樑作用，習近平卻毫不猶豫加以摧毀，足見中共的驕慢殘暴已到了令人匪夷所思的地步。另外，中國將經貿武器化，藉此獎懲支持或反對者，如對澳洲的貿易制裁，以及對台灣展開ECFA調查；而所謂「戰狼外交」，不斷在南海、台海、東海製造事端，對於不願遵循以「中國為核心」的新國際秩序者，則加以「犯我中華者，雖遠必誅」。凡此，皆顯示中國已成為全球的「麻煩製造者」，地緣政治的最大風險。

中共以對富士康查稅、ECFA存廢作為介選手段，加上肆無忌憚的軍機艦的擾台，顯示未來的對台政策只在彰顯其意圖、目標，而不會在意是否具有毀滅性效果。這是不管任何政黨執政都必須面對的問題，即便是親中政黨上台，一旦不順從中共的併台時程與手段，它的打壓一樣毫不手軟；親中並不能帶來和平，除非接受中國併吞台灣。所以，選民的抉擇並不是「戰爭或和平」，而是「文明或野蠻」、「民主或獨裁」；一個團結一致，展現強烈自我防衛意志與經濟韌性，並且堅定站在民主陣營的台灣，才能面對野蠻專制中國的挑戰，這是台灣人民共同的考驗。

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