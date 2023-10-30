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自由廣場》反詐騙宣導 應從高中職以下開始

2023/10/30 05:30

◎ 陳宏煇

拜讀貴版「金融法律常識須扎根教育」及「年輕學子的消費法治教育，刻不容緩」兩文，針對多所學校大學生遭到「無卡分期」手法詐騙，提到的補救方式是利用通識教育及校園教育宣導，以教導學生金融常識及公民教育。

事實上，大學生遭詐層出不窮，校園常見的詐騙方式有「買專業或英文書籍分期付款」、「購買心靈講座」、「交友遊戲點數詐騙」等，而「無卡分期」僅是新冒出的一種，即使被拆穿了，未來還是會有新方式，詐騙百百款，唯有「不貪心」及「小心求證」才能避免受騙。

其實，教育部及內政部警政署一再發文學大專校院要多宣導「反詐騙」，學校也透過官網、社群媒體及電子郵件對學生積極宣導，無奈的是大學生自主意識相當高，對於官網的資訊不會看、社群媒體不加入、電子郵件不閱讀，而週會更是直接翹課，大型「反詐騙」的宣導活動亦鮮少參加，至於通識教育，教師的課都已經上不完了，怎麼有可能借給你課程宣導，更何況教師借給你時間，萬一學生向學校檢舉申訴，那教師的評鑑分數低，那誰要負責？

筆者認為，大學生自主意識高，且都已年滿十八歲了，是《民法》的「成年人」，一旦等到「成年人」再來宣導已經緩不濟急，因此高中職以下就應積極利用週會或是導師時間宣導，讓高中生知道詐騙無所不在，除了不要被騙，還要避免被利用或賣帳戶成為「車手」或「人頭」，而成為待罪羔羊。

（作者為大學生輔人員）

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