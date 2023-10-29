自由廣場》記憶中的Klaus H. Walter

◎ 張瑜珊

出生成長於解嚴世代的我，兒時曾聽父母提過「國際特赦組織」(簡稱 AI) 與其營救台灣政治犯的事蹟，但直到我讀大學、參加社運，才有機會深入探究，並幸運地在台灣分會得到畢業後第一份工作。

在工作期間我才得知，德國分會當初為成立台灣分會投入大量心力與資源，而時任的德國分會副秘書長、曾在70年代末創立「台灣協調小組」的 Klaus H. Walter（以下簡稱K）正是關鍵的幕後推手。我曾看過許多關於K和德國分會當年訪台的新聞剪報，影印其中數篇，並在日後出國唸書時帶在身邊，提醒自己莫忘初衷:學習德國的人權實務經驗，將所學回饋台灣社會。

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2012年9月，我在德國分會一場區域小組會議上第一次見到K，他看著我帶的剪報，微笑地說他也是在學生時期開始參與AI。之後，我們不時會在德國分會的各種場合見面。

2013年6月，K接待遠從台灣來的貴客——蘇建和、劉秉郎及莊林勳。這是「蘇案」三人歷經23年官司纏訟，最終在2012年8月底獲判無罪定讞後，首次以「自由人」之身至德國拜訪昔日參與救援他們的老朋友，因K和三人語言不通，有時我也幫忙翻譯，但有時是多餘的，因為他們往往只需一根菸、一個眼神交換，就能心領神會，一切盡在不言中。原來，人權價值有時不須語言便能交流。

2021年5月，國家人權博物館舉行紀錄片《人權路上》的線上首映，特地邀請K參與座談，我協助K測試連線，當我將在國家檔案局發現K過去寄給政府要求釋放政治犯的聲援信傳給他時，他很驚訝，也樂見台灣施行《政治檔案條例》後，在檔案公開方面有些具體改變。

K在病榻依然關心人權，最放心不下的就屬台灣與烏克蘭，2014年，台烏近乎同時發生「太陽花學運」與「烏克蘭親歐盟示威」，當時AI Taiwan台南小組的夥伴很快就成立一個雙語的臉書專頁「Taiwan Voice」並即時更新資訊，K立即加入編輯群，撰文分析「烏克蘭親歐盟示威」與「台灣太陽花革命」的相似之處：兩國皆面臨著地緣政治壓力下可能導致的民主危機。2022年4月，K在臉書分享和鄰居開車前往烏克蘭邊境運送物資的事，其實K當時健康不太好，但他驕傲地說，往返波昂和波烏邊境單程1350公里，他可是來來回回好多次呢！出發時載著滿滿的救援物資，回程時則載滿因戰爭必須離開家園的烏克蘭人。

​2023年10月17日，K在家人的陪伴下，完成他的生命之旅。我想告訴K，你一直都是我在人權路上的偶像和榜樣。以前是，現在是，以後也還會是！我會替你將對人權的關懷以及台灣的愛傳承下去。

（作者為國際特赦組織台灣分會、德國分會會員）

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