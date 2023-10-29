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自由共和國》曾進發／竹林斜射光

2023/10/29 05:30

竹林斜射光

曾進發／攝影詩人

竹林斜射光

大片斜射光絆倒暗綠色翠竹林

竹林斜射光

強光經由晨霧樹冠透盪進來

農夫掘筍的步伐被斜射光絆倒

小姑娘們的嘻笑聲被斜射光絆倒

我也被迷濛閃亮的光之繩索絆倒

跌進立體感十足的童年時光

那些熟悉的景象年少友人全部歸隊

響亮刺耳的夏天

媽媽跟金黃稻穗一樣健康

廚房裡洋溢著紅薯稀飯的香氣

父親在赤土灶口點燃柴火

香菸的紅光中我看到他的微笑

斜射光正在竹林搭建海市蜃樓

竹根下的溪水碎裂成快樂的漣漪

往事像溪鰻般滑進又溜出

人生你可以倒帶却不能重來

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