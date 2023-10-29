自由共和國》曾進發／竹林斜射光

曾進發／攝影詩人
大片斜射光絆倒暗綠色翠竹林
強光經由晨霧樹冠透盪進來
農夫掘筍的步伐被斜射光絆倒
小姑娘們的嘻笑聲被斜射光絆倒
我也被迷濛閃亮的光之繩索絆倒
跌進立體感十足的童年時光
那些熟悉的景象年少友人全部歸隊
響亮刺耳的夏天
媽媽跟金黃稻穗一樣健康
廚房裡洋溢著紅薯稀飯的香氣
父親在赤土灶口點燃柴火
香菸的紅光中我看到他的微笑
斜射光正在竹林搭建海市蜃樓
竹根下的溪水碎裂成快樂的漣漪
往事像溪鰻般滑進又溜出
人生你可以倒帶却不能重來
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