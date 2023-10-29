自由共和國》童振源／政府整合帶隊 推動智慧城市產業新南向

童振源／駐新加坡代表

隨著經濟快速發展，愈來愈多東南亞國家的民眾從鄉村移居到城市，到二○一八年超過五十％的民眾居住在城市，然而也帶來各種都市的問題，包括交通壅塞、城市治理、教育需求、醫療需求、環境永續、資源管理與災難救治等等。東南亞各國均積極推動智慧城市，以促進城市可持續性發展與提升民眾生活品質。

例如，泰國在二○一九年便提出在廿年內發展出一百座智慧城市，越南政府也計畫在二○二五年針對特定領域推出智慧城市解決方案，之後將持續提升技術平台，將智慧城市運用拓展至其他領域。

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台灣智慧城市在各種國際評鑑都有傑出表現，而且具備完整產業鏈與受到東南亞國家信任，正好提供台灣智慧城市產業向東南亞拓展的良好機會。東南亞需求存在、台灣產業優勢也存在，但台灣智慧城市產業要向東南亞拓展，卻相當不容易，至少存在四大困難。

首先，智慧城市涉及到政府公權力或管制，例如交通、醫療、教育、居住、能源、環保、水資源，都不容易由私人企業在個別國家直接生產或提供服務，必須與當地政府合作或參與當地競標。台灣的企業在東南亞必須有實作經驗與投標資格，甚至必須有綿密的政商互動關係，才容易參與各項合作案或工程競標。

其次，台灣的智慧城市發展是由政府規劃、提供標案，由各類企業合作

共同開發，包括基礎建設公司、系統整合公司、材料或設備公司，但缺乏整合型的大型智慧城市開發公司。也就是說，台灣在東南亞推動智慧城市必須在當地有完整的產業鏈，而且必須經過當地政府認證，甚至要取得當地的准入與證照。

第三，東南亞政府未必熟悉台灣的智慧城市優勢，而且台灣的智慧城市系統也未必符合當地的法規、文化或環境，不容易引起東南亞政府的重視。因此，在東南亞各國的土地上，最好有展示台灣智慧城市的示範場域，才能證明台灣智慧城市的優越性與適用性。

第四，智慧城市開發涉及到龐大商業利益，必須與東南亞當地的企業或機構合作共享利益，才不會招致當地企業與機構的抵制，甚至無法獲得當地政府的支持。例如，教育與醫療都是政府管制的服務業，台灣企業必須與當地的學校與醫院合作，甚至與當地政府直接合作，才容易推動智慧教育與醫療。

面對四大困難，台灣政府應該扮演整合協調的角色，帶動完整的智慧城市產業生態系前進東南亞，並運用台灣政府的網絡，優先鏈結當地的台商與華商，進而拓展當地的政府、企業或機構的關係，在當地成立台灣智慧城市示範場域，再以示範成效全面性在東南亞擴展。

總統府林佳龍秘書長與國發會龔明鑫主委於九月中旬率領台灣智慧產業系統整合業者，前往泰國與地方政府及僑台商交流，除邀請曼谷市長查察參與明年台北智慧城市展並成立台泰雙邊智慧城市推動平台外，並參觀東部經濟走廊（EEC）與中興工程與泰國華商合作開發的「安美德台北智慧城」，此行便是最好的示範。由政府整合帶隊，更容易推動智慧城市產業新南向，協助東南亞國家打造可持續性的智慧城市，並為台灣與東南亞共創龐大商機。

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