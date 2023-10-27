社論》對中共介選說不

台灣的總統及立委選舉，距離投票日不到八十天，中共介入選舉的軌跡日益檯面化。（路透）

台灣的總統及立委選舉，距離投票日不到八十天，中共介入選舉的軌跡日益檯面化。中方官媒指稱稅務部門對富士康集團進行稽查，國台辦被問及此事意有所指說，台企應當承擔相應的社會責任，「為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用」。外界解讀這是中共對鴻海創辦人郭台銘擬參選的壓制。另方面，民進黨立委趙天麟捲入與中國女的緋聞事件，爆料者掌握近距離影像與密集操作特定媒體、粉專等模式，背後顯有一隻看不見的手在策動。留著負面材料擇機出手，向來是中共方面慣用伎倆。選舉決戰階段，對北京來說，一手為藍白合作清除障礙，另一手打擊蔡政府執政形象，接連介選出招，已是現在進行式。

中共對台介選，不是新鮮事，脅迫台商政治表態，更屬層出不窮。只要被列入「台獨金主」、「綠色企業」，得上繳鉅額罰款消災，或公開聲明乃至記者會政治表忠，習近平政權更趨嚴厲的管控，張牙舞爪，寄人籬下台商更動輒得咎。這次郭台銘不同，自己想當主角，不願配角，擬參選動作，已被中共定性是攪局藍白合，但郭曾回應，假如中共政權威脅若不聽話就要沒收鴻海財產，他會說「Yes, please do it」。現在北京真幹了，也促使台灣內部形成反干預氣氛。民進黨總統參選人賴清德呼籲中國不必在選舉時對台商施壓、要求表態，這是「兩敗俱傷、損人不利己」的做法。情況確實如此，原還拿捏參選節奏的郭陣營，已有騎虎難下之勢，退選止步難度提高，參選到底也帶來傷害。現另傳出中國領導人對自家媒體披露富士康被查稅有所不滿，即看出原本設定檯面下的威脅動作，被公開後產生的政治反效果。這並透露，中共內部對台介選腳步未必協調，另也反映北京方面對非綠陣營遲遲無法整合的急迫感。

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除了總統大選，中共同樣瞄準立委選舉。趙天麟遭爆牽涉與中國女的桃色事件後，雖退出立委選舉，但已斲傷民進黨執政形象，也對大選投下變數。值得注意是，這些近距離親暱影像，已留存許久，據相關部門了解，被爆出的當天，有幾家特定媒體收到同樣爆料，其中還包括狀似行政院副院長鄭文燦與一位女子在飯店私會的模糊影片。此外，另有幾家專門運作臉書粉專的公關公司，也在同一天得到國內某親中媒體的提供，要他們在社群擴散，背後顯有組織性並具發號施令的權威性。這裡還值得探究，是誰會拍攝這些影像？又誰會留著這些影像？或說影像會存在何處？另一個問題，公開對誰有利？對誰不利？以及為何要挑在此時公開？而且，不同於趙天麟的清晰照片，鄭文燦的影像明顯模糊，也被反控有移花接木之嫌。爆料者對趙「精準打擊」，是不是誘導民眾會惑於「可信度」，對鄭做出同樣的懷疑，擴大對執政黨打擊面。尤其，此刻外界聚焦國民黨立委馬文君深陷潛艦國造洩密事件，爆料時機點，也被綠營抨擊圍魏救趙，轉移話題。

潛艦國造是國防自主的重大指標案，但在野黨立委，把涉有機敏資料交給他國，讓中共有干預空間。在立院機密會議裡頻對外聯繫，被懷疑傳遞訊息。並利用質詢與凍結刪除預算的職權，逼軍方答覆核心內容，影響後續的製造進程。面對有國安疑慮的民代，輿論甚至指責「叛國立委」，所屬政黨完全瞎挺，全面背書。機密遭洩，茲事體大，然而，該名立委不必退選，所屬政黨不用自清，卻反咬已因緋聞事件退選立委的趙天麟，對照執政黨果斷明確處置，在野黨卻轉移焦點且雙重標準，難道真是為了掩蓋阻擋潛艦國造、弱化我們國防的意圖？

民主鞏固、主權獨立，沒有保衛國家的實力，一切都是空談。對北京來說，要吞併台灣，無論總統及立委選舉，都會想方設法介選，扶植政治代理人出線。特別在立法院，只要滲入對個別立委或特定政黨的影響力，就能拖住國防建設等重大議案，進而牽制行政部門的政策走向。亂台且毀台，這是中共最想要的結果。選舉攻防花招繁多，但對中共的介選動作，我們要明確說不，不是任其施壓誰能選、誰不能選。更不是任其以涉及個人私德的影像照片，縮短視線、窄化視野，模糊了對於國安破口這類大是大非的紅色警戒。在選舉時刻，國人定要眼睛雪亮，洞悉北京意圖與目標，而非讓其食髓知味，一再操弄。在這場選戰，必須齊力反中共介選，才能真正守護台灣民主。

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