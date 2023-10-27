自由廣場》長照2.0上路，短照1.0接棒

◎ 徐育民

高齡化社會來臨，政府多年來建構了長照制度，解決許多需要長照服務的老弱殘疾。至於從意外與醫療期間那段急迫又花錢的「短照」，建請也提供必要協助。

走近急診室或開刀房，總是有憂心忡忡的家屬或親友，因為親友的臨時傷病痛，又因自身的工作、家庭的財務、緊急的迫切照顧需要而難過，必須馬上中斷正常生活，奔波醫院守護患者；同時又面臨向公司請假的種種問題，甚至被辭職，還有每天加護病房或開刀治療的龐大花費，更遑論轉到一般病房面對每天數千元以上的高昂看護費（目前各醫院行情廿四小時看護工二五○○—三五○○元）及基本醫療花費，動輒一個月要十多萬，有多少上班族能負擔？讓人深深感到「窮人沒有生病的權利」。

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如果政府能有如同長照一樣標準的短照補助措施：

一、加護病房病患家屬，憑醫院診斷證明即可先申請聘用短期看護工一個月，以因應病患轉一般病房後的緊急銜接專業照護需要。

二、入一般病房的患者，醫院診斷證明短期無法行走或自主飲食，可申請聘用每次一個月效期的短照看護工。

三、出院療養病患，醫院診斷證明無法行走或自主飲食，可申請聘用每次二個月效期的短期看護工。

四、上述申請人同病情長照需要，以巴氏量表開立申請看護完成前，得連續申請至長照制度銜接為止。

透過上述短照措施，病患家屬工作穩定、收入穩定、企業經營也能穩定；相關措施更能讓在台外籍看護工，提高週轉率、解決目前短期看護工收費高昂、相關從業人員專業能力毫無管理的問題，更能讓家屬減輕花費，不致釀成重大生活變化或積極救治與否的人道問題！

（作者是加護病房病患家屬）

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