自由廣場》共諜不再是一門好生意

◎ 王國論

空軍退役上校劉聖恕被查獲，遭中國情治單位吸收，回台發展組織，找昔日同胞加入，刺探軍事機密、軍情，為此，還由友人設空殼公司掩護，以遂其犯情。日前，一干人犯最重判刑廿年，但本案仍可上訴，尚未確定。

以往諸多類此判決先例，均是輕輕放下，早被國人詬病。這類案例層出不窮，顯然對岸吸收給予重利誘惑，如劉聖恕之徒，於點頭配合前，必然權衡利害得失，我拿這些利益，萬一東窗事發，划不划得來？先前諸多判決先例，懲治效果不痛不癢，兩相比較，顯然利大於弊，以致遺禍國安，大受詬病。

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「共諜」是新名詞，應源自「匪諜」，在匪諜的年代，被送上刑台者，多如牛毛，且非每一案例，均有判決主文，在蔣介石統治年代，硃筆批一句「槍斃可也」，就此槍決，如今判「區區」廿年，就被視為重判，實在諷刺，社會期盼的「嚇阻」效果，是否可達到殺雞儆猴之效，仍待觀察，但比起先前案例，希望能讓心存僥倖者體認共諜不再是一門好生意。

輕縱類此案例之間接效應，乃身為立委的吳斯懷、馬文君之輩，遊走法律灰色地帶，藉民代監督之名，行洩國防秘密，凍刪國防預算之實，囂張狂妄，變本加厲。

有錢能使鬼推磨，依本案案情，敵國為何要花錢給利益吸收台灣軍官？當然是為了刺探臺灣生存所賴的軍機、軍情，而涉案軍官為了私利，竟自斷臺灣的阿基里斯腱，如此行徑將害死多少臺灣同胞！害一條人命都可判死刑了，何況害無數同胞，判廿年怎算重判！

法律人，尚未判決確定的案件，實不宜發表評論，但身為一個平民，謹略表意見。

（作者是律師）

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