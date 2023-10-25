自由廣場》符號的重要：尊重與理解的懇求

◎ 游瑪雅、許佑格

外交部於上個月（9月28日）發布一則措辭嚴正的新聞稿，針對幾位台灣民眾使用納粹旗幟的行為深表遺憾暨譴責。我們撰寫此聲明，表達對外交部新聞稿的支持。

符號在我們的社會裡扮演極重要角色。視覺語言是強而有力的，巧妙且深刻的影響我們的想法與情感。這可見於我們平常習慣在寫訊息時加入表情符號，以及世界著名的商標圖案與國家符號。

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國家符號擁有深刻意義並能喚醒深層情感，反映出過往的歷史、鬥爭、人們及社會的價值觀，由於符號具有一定內涵，這些理應受到全世界的公民的關注與理解，並保有對這些符號的敏感度。

納粹萬字符號就是一個現代最典型的例子，這符號源自德國最黑暗的歷史篇章，是個顯著且惡名昭彰的仇恨符號，它代表著反猶太主義與種族隔離，並造成猶太人及其他不同宗教信仰與性別認同族群的迫害，納粹德國甚至制定最終解決方案 － 種族滅絕，造成了大屠殺。

納粹萬字旗是阿道夫•希特勒統治下的納粹德國符號，它也代表著造成六千萬死亡的第二次世界大戰的恐懼，包含約兩千萬名軍人及四千萬名百姓。

有鑒於這段歷史背景，使用該符號會聯想到與納粹黨有關，使用萬字及萬字旗在德國是違法的。在許多國家也同樣禁止使用納粹符號：在非教育目的情況下，於公開場合使用納粹符號，此行為視同刑事犯罪。

在台北市中心於大幅旗幟上展示納粹符號，是非常令人厭惡且具有冒犯性的舉動，這不僅令人聯想到在納粹暴行下深受殘害的猶太人及其他受害族群，這舉動亦危險地試圖將代表仇恨的符號正常化及日常化。以色列背負著不可磨滅的大屠殺傷疤，深切的理解這符號所帶來的傷痛以及所承受的苦難，如同這符號讓德國記著這段歷史。這符號不僅僅只是個交叉的十字，它代表著一個政權體制精心策畫且造成六百萬猶太人及其他族群死亡的大屠殺。這個符號每出現一次，舊傷口就再度被撕開一次，暴行的記憶也再度重現，這些是永遠無法被遺忘或被輕放的歷史。

台灣是亞太地區代表民主與自由的燈塔，理所當然譴責不適當使用帶有仇恨以及歧視的符號。沒錯，言論自由為基本權利，然而關鍵的是，我們體認到言論自由與宣揚仇恨言論之間的平衡是非常細微敏感的，絕對不得以言論自由來合理化仇恨的言論。

但這些令人厭惡的符號卻每天都出現在一所國小的校門前，孩童是社會裡最脆弱的一群，深受法律保障，保護他們不受仇恨符號影響，應是我們共同的目標。

所有國家與個人皆有責任去衡量用字遣詞與所作所為對他人的影響，特別是這些詞語及行為含有傷害及冒犯的意涵時，例如目前正在台北歐洲學校校門口所發生的納粹旗幟事件。以負責的態度行使民主權利，是所有人責無旁貸的義務。

台灣政府是人權及自由的堅定擁護者，自2016年起共同與以色列與德國舉辦國際大屠殺紀念日活動，我們感到非常有信心台灣對此重要議題的同理心、理解及尊重。

現在正是台灣展現行動的最恰當時機，展現維護國際共同規範與標準。整個世界是相互連結與依存，我們共同期望國家符號應作為我們之間相互理解、友誼與寬容的橋樑，避免任何表達相反意義的符號。如此審慎的訴求極為重要，尤其目前在台北市士林區有一群不知情且易受傷害的孩子們，正受到這些負面符號的影響。

（作者游瑪雅是以色列在台經濟文化辦事處代表，許佑格是德國在台協會處長）

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