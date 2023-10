自由廣場》﹙林保華專欄﹚富士康查稅，北京介選整合在野

郭台銘在台灣選總統,連署是否過關還不知道,連署過程還有人惹上官司。藍白合鬧得不可開交,郭台銘對郭柯合作表示即將「撥雲見日」,中共遂即對鴻海旗下富士康在廣東、江蘇、河南、湖北等地企業查稅,顯然是對郭台銘施壓,甚至警告勿將資金外移,以致郭台銘立即取消十月廿三日的選舉行程,當天連柯文哲都避談藍白合,因為一時還搞不清楚北京的具體態度。

今年八月廿九日,媒體問郭若當選,如何面對中國的強大壓力,他回應「如果中共政權說你不聽我的話,我會沒收你鴻海財產,我會說 Yes, please do it(是的,請便)。」中共如果要沒收他的財產,肯定是用中文說的,我奇怪,郭台銘怎麼會用英文來回應?套用中共的話,這不是故意向不懂英文的習近平「尋釁滋事」嗎?

郭台銘為了參選總統,四年前卸下鴻海董事長職務,但還保留董事,如今連董事都不做了,說明一心一意投入總統選舉,但他對中共的輕佻態度已引發不滿,國台辦主任宋濤八月三十日與國民黨副主席夏立言前往關公出生地的山西運城解州鎮參拜關帝廟,宋濤讀了一段劉關張桃園三結義誓詞中的「背義忘信,天人共戮」,更是直指郭台銘,要郭知道,他之所以成為台灣首富,是中共給他的,豈可背義忘信?

郭台銘以為自己是國際名人,連川普都買他的帳,中共又怎樣?何況他沒有在中國為個人置產,中國如何沒收他的財產?但郭台銘雖未插手鴻海事務,卻仍是鴻海大股東,鴻海與他切不開關係,中共對富士康動手,就能影響郭台銘的財富。鴻海雖有不少外國機構投資者的股東,但阿里巴巴也有許多外國股東,中共修理阿里巴巴讓它股價大跌,外國股東又能怎樣?阿里巴巴最後向中共獻上可觀捐款,實行「共產」,馬雲才暫解危機。郭台銘是否也會考慮獻上部分財產,與中共「共同富裕」,以取得中共對他的諒解?如果現在就無法抵抗中共,誰會相信他萬一當選總統會有能力維護兩岸和平?難不成讓他把台灣獻給中共。

郭台銘以前說過,中國目前經濟很糟,失業率很高,不敢對富士康亂來,但他忽略了,中共常常算政治帳而不理經濟帳,何況跨 部門並不能相互溝通協作,部門之間的矛盾只有到習近平那裡才可以由習判決,但習日理萬機,鴻海對他只是小菜一碟,事情不鬧大,他不會過問。這就是最近中共一再大呼開放,另一方面又假「反間諜」為名一再抓人的原因。宏都拉 斯今年三月與台灣斷交,而宏國原本銷台的白蝦,中國卻尚未接手,因為斷交是外交部的事,而買白蝦是商務部的事。

侯友宜近日已不堅持非當「正」不可,藍白合就有迴旋餘地。趙天麟「親」中,打擊民進黨選情。柯文哲可能充當在野主角?中共必須出來整合在野。

(作者林保華為資深時事評論員)

