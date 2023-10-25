自由廣場》中共桃色陷阱早已滲透國際

◎ 康駿銘

中國利用科技進行竊密、收集大數據、干預選舉等滲透破壞行為，早已令全球響起警報，禁制華為等中國科技公司及高階晶片出口等法令應運而生。但更令各國頭痛的，是中國的人海戰術與白手套，藉由留學生、記者、遊客、商人等的身份進行層出不窮的滲透，而「美人計」（honey trap）亦是極為常用的手段，多國情報機構也警告目前遭遇的滲透強度是前所未見。

中國設桃色陷阱的對象，並不只有國會議員、各部官員等政要，實際上還包括他們身邊的關鍵角色，如幕僚、助理等；而軍人乃至商業機構也是重點目標之一，特別是那些中國感興趣的領域，包括軍工、半導體、生技等。法國國防及國家安全總秘書處在2018年的報告中，就已指出布列塔尼（Bretagne）地區的中國留學生不但針對有戰略性的技術學校入學，還有越來越多的中國女留學生選擇與當地軍人及國防領域工作的工程師通婚。

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事實上，中國的美人計並不只有建立親密關係的方式，還會利用「仙人跳」來進行勒索，不論是哪一種滲透，基本原則就是從被鎖定的目標身上尋找弱點或個人需求：貪財的就收買、好色的就設下桃色陷阱。有時滲透甚至根本不是針對個人，而是為了整體戰略目標而為之，香港的情況就是最佳例證，大量中國人口透過通婚取得了香港居民資格，多年累積已改變了人口結構、也衝擊了本地文化，涉及中港兩地的桃色糾紛、為了取得香港居民身份而假結婚，都不斷發生，香港老翁被年輕中國女性騙得一無所有的新聞也是司空見慣，中國的政治目的及中港人民本身價值觀的迥異，製造出一個個的破碎家庭。而台灣作為中國最大的海外滲透對象，又豈會成為桃色陷阱的漏網之魚？

滲透是低調、細微、生活化的，但並不代表我們無法阻止，台灣的國安部門應對來自中國或具有中國生活背景的人士作更深入調查，國會更應透過立法、修法將中國滲透行徑曝光，讓執法機關有足夠的法律工具為我們把關。

（作者是台灣基進國際部專員，原籍香港）

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