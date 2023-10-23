自由廣場》政黨輪替不是強迫症

◎ 陳啟濃

台灣民意調查公司民調顯示五成四的有效樣本不希望民進黨繼續執政，然而在其他民調公司做的政黨支持度，民調呈現民進黨還是高於其他政黨。超過半數選民不希望民進黨繼續執政，主要的態度應該是希望能實現民主政治人民當家作主的心願，藉著政黨輪替來實現民主的精神。

然而民眾對政黨支持度還是以執政的民進黨為最高，這也是顯示目前國人對於民進黨執政的信任度與支持度最高，按照民主制度的精神應該會選擇支持度最高的政黨來執政。民主制度的政黨輪替的精神，重視的是政黨執政團隊的效能，能否體察民意，興利除弊，以體現人民優先的施政表現。

請繼續往下閱讀...

如果換黨執政，換的黨心不在台灣，一天到晚作亂，對建立防衛台灣安全百般阻撓的政黨，民眾當然不會有信任感，自然不會投給這樣的政黨候選人。更有政黨黨主席常常胡言亂語、亂灑狗血、謊話連篇，這樣的放蕩風格，民眾要如何樂見他成為國家領導人。

再說這兩政黨有不同的價值、理念，當初曾經互相攻擊彼此懷疑的政黨，如果透過政治分贓能夠勉強湊在一起，還是貌合神離的結合，推出的總統人選，已然失去政黨政治的精神，更無法發揮團隊的力量，又有何資格跟民眾訴求「政黨輪替」呢？

民主制度畢竟是信任感的付託，選擇相對信任度高的政黨，而不是把「政黨輪替」當成強迫症般的一定要換黨執政。

（作者為政治評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法