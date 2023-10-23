自由廣場》妖魔化特別預算 公建經費哪來？

◎ 楊立俞

近日柯文哲提出財政改革方針，主張廢除預算法第八三條關於「重大政事」得編特別預算的規定，並直指該條文是空白授權，意圖再次炒作過去幾個月來藍白兩黨不斷妖魔化特別預算、批評政府違反財政紀律的話題。

為何重大公共建設經費需要以特別預算編列？關鍵在於預算法第廿三條規定：「政府經常收支，應保持平衡」。在歲入主要來自於稅收，稅收又難以大幅提升的現實下，政府編列預算只能量入為出，收多少錢就花多少，能夠滿足平常龐雜的政事支出已經很勉強，幾乎難以在總預算內加編重大公建經費。再加上該條文後段有「公債收入不得充經常支出之用」的限制，導致有重大建設需要額外在短時間內取得大量資金時，只能另改以通常會先立法「排除預算法第廿三條適用」的特別預算，來舉債籌資。這也是自李登輝政府時期以來，每一任總統都以特別預算來執行重大公建計畫的重要原因。簡言之，若沒有特別預算舉債，大型建設根本不可能取得財源。

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國家適當舉債可以擴大投資量能，且公共建設的預期效益可能長達數十年，重點不在於舉債金額多寡，而是國家債務控管能力與償債能力是否良好？

事實上，衡量國家債務控管能力的指標—長期債務比率，在蔡政府任內曾下探至廿七．二％，創廿年來新低，即便主計總處預估今年底會升至卅．二％，這數字不但低於馬政府時期高峰的卅六．三％，更離公債法規定上限的四十．六％，足足有十％的差距，相當於還有超過二兆元的舉債空間。台灣的財政狀況不只沒有在野黨說的那麼不堪，還得到惠譽、穆迪等多家國際信評機構肯定。

由此可見，藍白兩黨不斷抹黑特別預算破壞財政紀律，不只並非事實，柯的財政改革政見，若成真恐讓重大公建無法舉債取得財源，此舉更是為了聲量，不惜誤導民眾，妖魔化特別預算的卑劣選舉話術。

（作者為前國會助理）

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