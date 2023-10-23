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自由廣場》藍白合「搓圓仔湯」的法律問題

2023/10/23 05:30

◎ 莊勝榮

為了贏得政權，分配權力及享受利益，藍白合不死心還在進行中。雖然有各懷鬼胎的事實問題，更有少為人知的法律障礙。就是總統副總統選罷法八十四條「搓圓仔湯」的賄選大問題。

上面的條文規定，對於候選人或具有候選人資格者，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其放棄競選或為一定之競選活動者處三年以上有期徒刑。候選人或具有候選人資格者，要求期約或收受賄賂或其他不正利益，而許以放棄競選或為一定之競選活動者，受同樣處罰，且有處罰預備犯。這個條文早在八十五年第一次民選總統就存在，是相當嚴格的禁止賄選規定。

這樣文謅謅的條文，一般人可能不容易了解，簡單講就是（一）任何人，包括正從事競選活動的正副總統候選人在內，雖未登記，不能對這些角逐的人搓圓仔湯，給予金錢或職位，要他們改為副手或改為正的候選人，或放棄正副總統選舉，擔任閣揆或其他職位。（二）這幾組具有候選人資格者，如果要求別組人或與別組候選人約定擔任正，副總統，或放棄競選，將來給予閣揆或其他職位，也構成搓圓仔湯的賄選。預備從事這樣的搓湯圓行為，也有處罰規定，處一年以下有期徒刑。

有選民可能想有這麼嚴重嗎？這個條文是當年國民黨掌握國會多數通過，就是這麼嚴厲。別以為秘密協商沒有人盯，萬一風聲走漏或結果出爐，檢調偵辦，才喊政治迫害。多數政治人物認為，頭過身就過，只要當選，其他法律障礙不是問題。台灣已是民主法治國家，任何法律爭議攤在陽光下，豈可停留過往思維？為了政權的龐大利益及權力，如果像賭徒大賭一把，就算能躲過法眼嗎？但能逃過選民選票的公正審判嗎？

（作者為律師）

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