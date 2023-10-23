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自由廣場》賣台不手軟 誰為馬文君們撐腰？

2023/10/23 05:30

◎ 朱孟庠

繼基進黨爆出國民黨籍立馬文君多次配合國台辦協助校園統戰，上「匪」區媒體稱潛艦海鯤號是海底棺材。馬文君膽敢再凍結一三五項國防預算，讓人傻眼的是當全國關注其賣台作為時，她於國會消失，沒有質詢也未參加國防機密會議，但仍能與同黨立委吳斯懷、廖婉汝、江啟臣等再狂提凍結案。馬若對預算有問題，可透過質詢，或參與機密會議時提出詢問，然馬委員缺席在先，現在卻一項項要排專案報告，「馬文君們」真正的目的在哪？大選前也沒在怕，這底氣哪裡來的？

凍結國防預算如此之多，要國防部一項項大費周章再寫文案後才依案排日期，一件件向國民黨立委解釋？目的恐是拖過大選，若未來民進黨國會未過半，這些國防預算就成功擋下。其次則是加重國防部負擔，分散備戰精力，在國際情勢緊張，中共機艦繞台頻繁，地緣政治危機時刻，馬文君們想方設法阻撓「非對稱」武器的採購，就是要擋台灣備戰、建軍的緊密時程，弱化台灣國防。眼前潛艦海鯤號測試三億一凍，原型艦測試受阻，若民進黨無法再全面執政，海鯤號後面的七艘潛艦也夭折？

大選在即，「馬文君們」為何膽敢如此？合理懷疑，「祖國」發號施令了，「戰鬥藍」為馬文君「加油」，當然背後是「國民黨」撐腰。「戰鬥藍」不為民主而戰，他們不戰中共，只鬥「台灣主體性」。

看馬英九訪美批蔡總統的兩岸互不隸屬說，在國際上直指「我們的憲法與中國的憲法都規定兩岸不是兩個國家」，背離事實，否認「台灣主體性」的叛國言論，竟然出自於前任總統，台灣人情何以堪？

上個世紀的「寧靜革命」，未能深化轉型正義，台灣民主如沙上建塔，親中勢力仍暗潮洶湧。即便解嚴已卅六年，台灣社會在長期的威權統治下，留有太多歷史傷痕，沒有好好處理，因為沒有真正的「面對」，所以這集體的宰制仍留存，如許多深藍政治社群不理性的叫囂，集體潛意識驅動著反改革，仍拒絕面對公民社會的理性思辨。

期待若再能全面執政，務必要深化民主，讓台灣意識扎根，而司法改革、轉型正義是首要。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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