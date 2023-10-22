自由共和國》郝明義／藍白合是組合肉，並且上過兩次菜

還有一個例子，就是二○二二年六都選舉裡的新竹市長高虹安。 那可是不折不扣的藍白合。（資料照）

郝明義／大塊文化董事長

藍白合已經在台灣發生了。看看現實裡早已經發生的兩個例子，不難想像藍白合會發生什麼事。第一個例子就是大巨蛋。（資料照）

國民黨一直在主打「藍白合」的牌，想用這手牌來「全民下架民進黨」。但他們應該先想想這到底是手什麼牌。

一、

民主政治就是政黨政治。當一個在野黨看到執政黨的墮落或無能時，理當提出自己的國家論述、政策及執行團隊，來說服人民在下次選舉給他們一個機會。

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國民黨身為台灣第一大在野黨，又不是沒有過執政經驗，理應以自己的品牌來呼籲大家政黨輪替，給他們一個機會。

但是他們用「全民下架民進黨」這種訴求是很沒有道理的。

民主社會，一個政黨想取得人民的信任，理應是講出為什麼我值得信任，我有什麼不同於對方的策略、方法，而不是只講別人爛、別人差，大家一起別讓他做下去。

百事可樂和可口可樂競爭，會推出「全民不喝可口可樂」這種行銷活動嗎？

今天哪家電腦品牌想和蘋果電腦競爭，會講出「全民不用蘋果電腦」嗎？

不要忘記，當年蘋果電腦面對ＩＢＭ個人電腦的巨大競爭壓力時，他們是使用《一九八四》的概念來突顯自己打破規則的力量。

不主打自己的政見，卻只喊「全民下架民進黨」，其中讓人聞到濃厚的厭恨氣息：有對民進黨的厭恨，其實也有對國民黨的厭恨，厭恨自己無力單獨對民進黨進行政黨輪替，而只能寄望於「藍白合」。

但是「藍白合」到底是什麼呢？

用牛肉來說明就很清楚。

「藍白合」，就是「組合肉」。

要嘛你說美國牛肉不好吃，來吃我澳洲牛肉；要嘛你說澳洲牛肉不好吃，來吃我神戶牛肉。

不說明清楚自己有什麼施政策略，只會講「藍白合」，就是端出來路不明的組合肉。到時施政出了問題，是要說藍肉的問題，還是白肉的問題，誰也不會負責。

二、

何況，藍白合已經在台灣發生了。看看現實裡早已經發生的兩個例子，不難想像藍白合會發生什麼事。

第一個是大巨蛋。

大巨蛋是藍色國民黨郝龍斌市長留下來的。因為台北市政府花二四八億向國有財產局買的土地，讓遠雄蓋大巨蛋的權利金卻只收零元，號稱白色的柯文哲在競選時說是弊案，要打。柯文哲上台應該查個水落石出，他卻放了水。

而現在，柯文哲離任，他任內留下的大巨蛋「防災避難電腦模擬」危險，新上台的蔣萬安市府應該徹查清楚，但也又是放了水。

這是怎麼回事？

林洲民告訴我的經過是這樣的：二○一七至二○一八年間，林洲民身為都審主任委員，一直為了大巨蛋的「防災避難電腦模擬」嚴格把關，遠雄始終沒能通過「都市設計審議」，遑論建照。他說本來柯文哲也很支持，但二○一七年夏季有一天蔡璧如去找趙藤雄回來後跟林洲民說，趙藤雄確實有心要把大巨蛋做好。那一天之後，柯文哲態度就變了。

在「只有林洲民離開台北市府，遠雄大巨蛋的都審才會通過」的傳言聲中，次年十二月林洲民離職。再次年九月，大巨蛋建照就通過了。

二○二二年底六都選舉時，林洲民向台北市長候選人發表一封公開信，提醒大巨蛋是在他離開之後，因為「蓄意迴避」了重要的參數設定，才得以「假象通過」！

簡單說，「防災避難電腦模擬」測試時，有兩個重要參數。

一個是對大巨蛋現場的「逃生方向熟悉度參數」。

一個是當大巨蛋發生災難須緊急逃生時，現場群眾的「情境設定參數」。

林洲民和他在任時的防災避難委員都主張，當災難發生的時候，現場群眾大部分人是無法立即了解逃生方向及位置的，所以「逃生方向熟悉度參數」應該設定為「不熟悉」（local familiarity /off）。

同樣的，當災難發生的時候，現場群眾大部分人是驚慌的，因此，其「情境設定參數」應該設定為「不知所措」（impatient /on）。

這樣才能模擬出一旦發生災難時，現場群眾在驚恐慌亂中逃生的情況，看大巨蛋的設計是否能應得來。

遠雄一直過不了關。而在林洲民離任後，二○一九年之所以能拿到建照，是因為後來的委員同意了遠雄把「逃生方向熟悉度參數」設定為「熟悉」（local familiarity /on）、把「情境設定參數」設定為「淡定」（impatient /off）。

所以林洲民在給台北市長候選人的公開信裡問了兩個問題：「請問所有的台北市民，大家是否全然『熟悉』各位常去的餐廳、電影院、大賣場等公共場所的逃生口位置及逃生方向！」「請問所有的台北市民，大家萬一不幸必須在公共場所因災難發生而逃生時，各位有可能會是『泰若自然』的優雅避難嗎！」

林洲民發信的前一天，韓國梨泰院發生踩踏悲劇，所以他呼籲台北市「應該全面檢討公共安全及防災避難的所有相關議題」。

我問他蔣萬安有回應嗎？

林洲民說沒有，大巨蛋還是要在二○二三年底前試營運。

我問，那蔣萬安市長不擔心一旦出問題他要怎麼負責？

「所以他們宣布運動場規劃只容納一萬人啊！」林洲民說。

實際上，最高行政法院裁示，大巨蛋全園區客留人數是五九、八三三人，其中大巨蛋球場則是四萬席次，現在只允許一萬人進入球場。

「一萬人這個數字的來源，台北巿府沒有說明。這只是個『自認安全』的假象數字，並非「防災避難電腦模擬」的測試結果。」林洲民說。

全世界沒有一個球場兼大型集會場所，有四萬席次而不做「防災避難電腦模擬」測試的。「更何況，台北市政府從未說明四萬席次的場所只允許進入一萬人，這樣的限制期限是四年？八年？還是五十年？」

一藍一白，兩次政黨輪替，兩次互相掩護。

柯文哲打著要查國民黨政府任內的台北市五大弊案上台，結果一弊不弊，讓大巨蛋兩百四十八億買地，卻讓遠雄付零元權利金的弊案輕輕放下不說，還護航遠雄蓄意迴避大巨蛋防災避難電腦模擬的重要參數，得以假象通過。

這是白掩護藍。

蔣萬安上台則投桃報李，柯文哲沒查國民黨前任台北市長的弊案，他也不查柯文哲在大巨蛋公共安全上埋下的地雷，只把球場入場人數降低到四分之一來降底地雷爆炸，或延後地雷爆炸的時間。

這是藍掩護白。

但是等到哪一天地雷真爆了，大巨蛋真出事了的話，他們會出面承擔他們互相掩護的責任嗎？

人民要政黨輪替，是要藍白這種輪替嗎？光一個台北市，前後任之間都能互相哥倆好到這種程度；如果是中央政府，還讓藍白同時聯合執政，那不是坐看他們坐地分贓？

三、

除此之外，還有一個例子，就是二○二二年六都選舉裡的新竹市長高虹安。

那可是不折不扣的藍白合。國民黨從朱立倫主席開始以身作則地示範為了藍白合，對國民黨參選的同志如何可割可棄。

但藍白合推上了一個什麼樣的市長？這個市長因為有藍白合的縱容，在當選之後繼續讓我們看到什麼樣的面目？

一個稍有常識的人看高虹安的眾多助理透過林耕仁曝光的資料，就知道其中有什麼問題，但是藍白合，就硬要非把高虹安推上新竹市不可。而選後一年，檢察官終於以貪污罪起訴高虹安。

檢察官起訴了，一個稍有常識的人都該知道自己需要檢討一下，藍白合的所有人馬卻公然高調力挺高虹安。

他們的一再力挺，讓高虹安有恃無恐，當上新竹市長也毫不避嫌，繼續做出豪車豪宅、男友喬標案充滿爭議的事，但仍然有人出來力挺。

一個新竹市長就這樣了，中央政府呢？

四、

二○二四大選要投票，不論政黨要端出什麼菜，都看本事。

但是請不要把本事發揮到「藍白合」這種組合肉上。

已經讓大家看到這麼明白的兩次組合肉上桌的情況，還要繼續賣「藍白合」，實在是嘲笑大家的智商。

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