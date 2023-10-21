自由廣場》宜蘭應爭取台積電設廠

◎ 魏思源

國科會推動新竹科學園區龍潭園區三期擴建計畫，因徵收土地面積超過一百公頃，近幾個月引發附近居民持續抗爭，台積電經過內部評估後宣布，在現階段條件下，不再考慮進駐龍潭園區三期基地。

這個消息相當程度的震撼全台，作為台灣的「護國神山」、全球半導體製造龍頭，台積電表現的好或壞，已經被認為直接影響著台灣經濟的好壞，對台積電首次在國內尋找建廠土地受挫，引發各界關注與討論。

請繼續往下閱讀...

然而在台積電宣布放棄龍潭後，高雄、台中、嘉義跟台南立刻表態招手，但是台積電建廠的特性就是高耗電跟費水。台南近幾年都在缺水，要不是前陣子颱風多，水庫才解除缺水危機，現在又說可以讓台積電設廠，嘉義跟高雄也是常常水資源匱乏的縣市，請問水電真的沒問題嗎？

反觀位在東台灣的宜蘭，一年下雨天數超過兩百天，足夠讓他們不用水庫，也不擔心缺水。至於電則是增加變電站也可解決，而宜蘭多地震的問題，以現今的科技水平，也能克服。

目前宜蘭縣內，在運動公園旁已經有竹科宜蘭園區，已開發超過十年，土地出租率卻不到百分之五十。此外，三星鄉紅柴林、頭城鎮頂埔、壯圍鄉新南，土地面積也都廣達上百公頃。台灣哪能再找到這麼好的地方設廠，再說一旦北宜高鐵通車後，宜蘭－台北－新竹，就屬同一個生活圈了。縣府應積極招商，協助台積電解決在宜蘭設廠會面臨的到困難，引進更多人才，以增加就業機會，對帶動與活絡宜蘭經濟發展來說是一大利多。所以歡迎台積電趕快來宜蘭設廠。

（作者是宜蘭人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法