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自由廣場》立法擺脫一次性塑膠危害

2023/10/21 05:30

◎ 張凱婷

近期日本研究揭露證實，微塑膠已存在於雲層，可能加劇氣候變遷，破壞自然環境破壞且威脅人體健康。

以日本早稻田大學大河內博教授為主要作者的研究指出，在富士山等高海拔山區雲層水氣中，取樣其中微塑膠發現9種不同聚合物，大小介於7.1至94.6微米、每公升水汽含有6.7至13.9塊塑膠。研究團隊表示，由於強烈的紫外線輻射，雲層中的微塑膠在高層大氣中分解速度比在地面快得多，同時會釋放溫室氣體，可能進一步加速氣候變遷及生物多樣性喪失。

科學研究也呼籲，若要將全球升溫控制在1.5°C內，全球塑膠生產量至少要減75%。

科學界已提出種種證據，呼籲世人審視塑膠氾濫使用現況。筆者認為唯有從源頭大量減少塑膠的生產、擴大重複使用的消費選項、革新物流模式，才能減緩危機；譬如將一次性塑膠包裝與用品，替換成重複填裝（消費者自備容器購買）或循環包裝（包裝由消費者退回，清洗後再填裝上架）是最有效率的解決方案。

今年初立法院通過《氣候變遷因應法》，明定臺灣在2050年達成溫室氣體淨零排放，為奠定未來近30年的氣候工作基礎；但對於不可逆的塑膠污染，臺灣尚缺乏妥善管理塑膠使用的法規指引及企業投資。

縱使環境部於2050淨零路徑下主責「資源循環零廢棄關鍵戰略」，將塑膠列為關鍵項目之一，並將「2030年減少50%一次性塑膠包裝使用量」列為重點推動工作。但綜觀國際發展狀況，要加速循環包裝發展成為關鍵解決方案，須政府透過專門計畫推動暨立法，才能加速相關產業成長、進一步成為「新常態」。

以臺灣的循環杯為例，歷經中央政府補助地方試辦數年，再經過綠色和平與其他環境團體倡議，在2022年終於立法，規範連鎖業者必須提供一定比例循環杯，此有相關超商的循環杯產業鏈案例，有此轉型前例，筆者建議環境部應加快動作，明確宣布2030年減少50%一次性塑膠包裝使用量的目標，並訂定「重複使用包裝」計畫搭配禁限用措施；同時「資源循環促進法」草案應納入「逐步並全面淘汰一次性用品及包裝」、「一定比例轉換成重複使用包裝」，引導臺灣擺脫一次性塑膠、往重複使用包裝轉型的路徑。

（作者是綠色和平減塑專案主任）

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