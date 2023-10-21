自由廣場》嗡嗡嗡的亡國之帝

◎ 愚工

曾任中國中央民族學院歷史系系主任、今年5月31日在北京病逝的明史專家陳梧桐，其舊作《崇禎：勤政的亡國君》近日再版後，10月16日突遭中共當局下架，表面理由「印刷問題」，但熟諳中共的人認為真正問題出在封面介紹語：「昏招連連步步錯，越是勤政越亡國」觸動了中共的脆弱敏感神經。

該書介紹文指出：作者「從財政、黨爭、軍事、用人等角度，帶領讀者看懂崇禎皇帝如何昏招迭出，走上亡國之路……。翻開本書，看懂崇禎皇帝如何一步步把自己逼上絕路。」介紹還說：崇禎皇帝雖有中興之志，但志大才疏，缺乏治國能力，他剛愎自用而又多疑善變，急功近利而又優柔寡斷……。他極為虛榮，只顧自己的顏面和尊嚴，缺乏擔當精神，患得患失，屢屢錯失延緩敗亡的時刻。

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所有這些重大的決策失誤、措置失當，最終釀成歷史悲劇，導致明帝國滅亡。弔詭的是，勤政二字如今竟成為禁忌的詞彙，因2022年2月1日，中國《央視網》就以「習近平的春節記憶·勤政篇」為題，吹捧習近平，歷數習近平主政後，外交足跡遍及五大洲、近60個國家及主要國際和區域組織，里程相當於繞地球14圈；治國理政事必躬親、夙夜在公一路走來的心路歷程和真摯的人民情懷。

但客觀事實顯示，十多年來習近平把中國治理成內外交困：對外促成國際圍中勢力的集結，對內經濟連年衰退、房地產崩盤產生骨牌效應、地方債嚴重甚至積欠工作人員薪水、再加上違反人性的清零防疫政策及產業整頓、假肅貪之名行清除異己之實…，引爆反習反共等各類民怨匯集湧動、群眾抗議事件四起、軍心官心民心皆不穩…。此時《崇禎：勤政的亡國君》再版及介紹語的出現，被懷疑「指著禿子罵和尚」，「藉史諷今」也是在沒有言論自由下的情理之中。

（作者從商）

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