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自由廣場》以色列曾助台建設軍武

2023/10/21 05:30

◎ 宋磊

以巴衝突至今已超過十天，無論是以色列軍民，或是加薩走廊的巴勒斯坦平民，皆受到戰爭的摧殘，而中華民國身為國際成員之一，對於中東局勢的戰亂，所能做出的貢獻與支持相對有限，但基於過去的歷史緣由，台灣沒有理由不支持以色列。

70年代，當時中華民國海軍鑑於自身制海戰力的不足，加上認知到反艦飛彈在海戰中所扮演的關鍵角色，我國高層便下定決心發展反艦飛彈。一開始先向以色列採購天使一型反艦飛彈，經過中科院的逆向工程後，台灣成功開發出雄風一型反艦飛彈，這不但是首枚國造反艦飛彈，後經中科院努力下持續改良雄風一型的性能，並延續後續雄風二型、三型反艦飛彈的研發工作，在那個年代，美方對於賣反艦飛彈給我國起初是有所保留，以色列則不然。

同樣在70年代，以色列當時賣台灣兩艘「毒蜂級」飛彈快艇，服役一段時日後，中科院以逆向工程方式開發自有的飛彈快艇，造就出國造海鷗級飛彈快艇的誕生，更使中華民國海軍具備研製飛彈快艇的實力，至1981年海軍完成五個飛彈快艇中隊的兵力建成，讓海軍具備不對稱的兵力，後續海軍更有能力開發出更先進的「光華六號」快艇，大幅增進我國的不對稱制海兵力。

以色列為中東小國，建國七十餘年外患不斷，以軍始終維持高強度的戰鬥精神，屢戰屢勝使得國際不敢忽視，台以兩國同為小國且是民主制度，基於目前全球已分成民主-專制兩大陣營，台灣毫無理由不支持以色列抗敵。

（作者是淡江大學戰略所博士生）

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