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自由廣場》台灣水域的禁制問題

2023/10/20 05:30

◎ 張怡穎

台灣的河川和湖泊從何時起，不再是我們兒時親近的夏日回憶？近日，台北市大湖公園的SUP（獨木舟）活動引發眾多關注，監察委員更直指北市府的行政過程「未依法行政」，而這事件背後，更反映出台灣水域資源使用的困境。

河川和湖泊是夏日清涼的天然去處，這些原屬於大家的資源，卻因「危險」或「保護」的名義而被「封印」。人們可以探索太空、深海，卻不能在土地上自由玩水或划船，未免不合時宜。

針對大湖公園SUP事件，台灣開放水域聯盟因規劃相關活動，申請於大湖公園辦理，卻遭市府拖延與否決。一開始是保險資料不足，後來以生態保護為由拒絕。這過程增加了該聯盟的人力、物力及經費成本，更導致該聯盟與居民發生衝突。監委指出，北市府早知「公園湖泊內不得有划船行為」的規定，但對該聯盟的申請卻未明確回應，造成不必要困擾。

這不是單一事件，監委還發現，北市府聲稱市民可在基隆河沿岸的碼頭划船，但多數碼頭實際已被劃定為「私人碼頭、禁止進入」，市民想親近水域，只能選擇設施簡陋的救難碼頭，相當不便。

這背後，不只是市府管理部門對河川安全的過度擔憂，更是我們對於河川湖泊使用的認知轉變。水域的危險性不容忽視，但這不代表就要完全遠避，而應是積極尋找平衡的使用方法。

台灣過去有多重「禁制」，如黨禁、報禁，如今都走過來，開放和改革成為新時代的趨勢，現在的「玩水禁制」適合我們這塊土地嗎？北市府應該思考如何「教育」而非「禁止」，好讓市民學會正確、安全地使用水域資源，畢竟，這些資源原本就屬於每一位台北人、台灣人。

（作者是自營商）

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