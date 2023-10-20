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自由廣場》在野污染了台灣天空

2023/10/20 05:30

◎ 王國論

在邏輯學上有個鐵例，如果設題是錯的，其結果永遠是錯的；天下事一點通萬里通，政治上也是如此，雖然參與「苟合」的主角，有人自稱高智商，但就是參不透。

藍白合，在今年以來，汙染了臺灣的政治天空，尤其最近，逾是緊鑼密鼓，逾是煙硝瀰漫；所謂下架民進黨，是文雅的用詞，其實就是合謀殲滅；而下架的目的，並非為了福國利民，而是為了爭奪心中「肖想」的那塊肉，出發點既是錯的，難怪一路錯到底。

柯痞宣稱，參選是為了終止藍綠互鬥。但眼下態勢，它能自外於藍綠之間？更何況此已自打嘴巴，因它要苟合的對象，就是激起藍綠互鬥的始作俑者。

老Ｋ黨的侯呢？當選以後，說要一件件查辦，一個個抓起來；它把臺灣人都當成陳進興？偏偏會幹撕票事件的就僅有一個；此外，自己老Ｋ黨內多少貪官汙吏？連洩密外患罪立委，培養黨工網軍頭的重大背法行徑都敢放任了，自己黨內都無能肅清，全部丟給國家司法，卻肖想要抓「黨外」的！倒是它把分贓比喻成臺灣人的賣肉「讓秤頭」，歪打正著。

至於大生意人，一再宣稱，要讓臺灣成科技島，供給充足的疫苗、雞蛋；單僅科技島一項，就是「畫虎爛」，上回，它不是亦宣稱，將在高雄投資多少多少，高雄人應該特別敏感它「跳票」的慣性。

苟合不成，竟成「狗合」。現在彼此互咬，看來好比賓拉登、哈瑪斯之流，相約劫機尚未得逞，已是拔槍互轟。

曾幾何時，柯痞不是宣稱：藍白終究要合。其實亦沒有錯，生意人亦是藍，只是此藍非彼藍，狗咬狗終究一嘴毛。

（作者是律師）

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