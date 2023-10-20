自由廣場》「藍」柯一夢的政治分豬肉

◎ 方復權

台灣自從一九九六年首次舉行總統民選以來，超過四分之一個世紀，從未發生民主倒退、大剌剌政治分贓的醜陋惡行。很不幸，終於在今年橫空出世。

某個政黨千挑百選，提名一位全體自家人都認為不可能勝選的總統參選人，宣稱得靠他黨聯姻拯救，才有機會登上大位。這到底是什麼邏輯和策略，把全黨的低智能呈現國人面前，真令人百思不得其解。

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基於雙方的媒合條件談不攏，求親方不斷遭受對方的羞辱和貶抑，還不敢吭一句，譬如「不然我讓給你選，你也不會上啊！」以及「我們在想的是如何贏過民進黨總統參選人賴清德，可是他們在想的是如何贏過柯文哲」。後面這一句，看似單純發洩憤怒，其實是嚴重摧毀求親方的政黨形象，屬於戰略格局。可萬萬想不到，自取其辱的一方仍然「打不還手，罵不還口」，毫無尊嚴的底線，真讓人佩服的五體投地，甘拜下風。

看熱鬧的群眾不斷催促「旁人勿擾」之後，求親的主角終於開口，一句「我爸賣豬肉的，他說你豬肉在切，你要切大塊，多讓給別人一點，這樣人家才會再回來買肉」，不僅思慮不周、引喻失義，甚至於暗示買賣成交之後，立委席次和政府肥缺，可以多割讓一點。言下之意，政治分贓如同分割豬肉般俐落，而選民只是那塊砧板，豬肉和大骨都分不到。

眼看希望越來越渺茫，求親方竟然表示，拒絕方必須為合作不成負責。不知道這是趕緊甩鍋，還是「見笑轉生氣」，難道忘了從頭到尾的始作俑者，就是咎由自取的求親方嗎？

唐朝李公佐傳奇小說《南柯太守傳》，敘述男子淳于棼酒醉後沉睡，在夢裡他被大槐安國國王招為駙馬，當了南柯郡太守，愛情與榮華富貴兩得意。不料清醒過後，才發現純粹是一場夢，萬般皆是空，衍生出「南柯一夢」這句成語。

藍白合這場戲，藍主動求辱，為的是政黨輪替，白趁機打劫，目標是帝王霸業。兩造全都無視中間選民的感受，把台灣政治發展，操弄的低俗不堪，不僅是南柯一夢，還是令人作嘔的歹戲拖棚。

（作者從事國際貿易）

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