自由廣場》期待勞工退休平權政策

◎ 張來旺

總統當選人不能只關心特定族群，剩下不到九十天，還沒有一個總統參選人站出來，說要給勞工尊嚴、做後盾的，千萬勞工也是人，應該有基本的勞工退休平權，讓他們退休後，至少有最低基本工資可安老的月退年金，享有基本尊嚴的老年人生！

我是日本佔領台灣期間出生的資深國民，現在勞工退休如果選擇一次領，最多三○○多萬？若選擇月退，未滿六十歲還要打八折，大多數只能領到兩萬元上下、有些人一萬元出頭，有的勞工不到六十歲被退休，還要養家，勞工辛苦一生，退休了，國會有責任早日立法爭取勞工退休平權，讓月退年金跟軍公教警消不要差太多，至少不低於勞工最低工資。

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近程建議：先取消現在未滿六十歲，月退休年金打八折。至於請領月退年金逐年延後到六五歲才能不打八折，這種不合情理的規定也應取消。很多未滿六十歲，打八折後的月退年金，多數領不到兩萬元，跟最低基本工資差很多，可以想見這些人生活的苦悶！這部分人數不多，金額不是很龐大，不是很難辦到。

遠程建議：總統當選人上任後應把勞工退休所得做徹底翻轉，從制度面根本解決，實現社會公平正義，當勞工後盾，把勞工退休平權當作首要政見，大刀闊斧改變；讓千萬勞工退休生活改善又有尊嚴，台灣才會是小而美、幸福安康的國家。

（作者是國營事業退休人員，現任營造廠商專業技師）

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