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自由廣場》誰讓台中遊子歸鄉路迢迢？

2023/10/19 05:30

◎ 李欣芬

民進黨總統參選人賴清德日前提到，中捷藍線改到「有力人士他家附近」，這話題又成為選戰攻防焦點，台中市長盧秀燕回擊，有人卡中捷藍線很多年，以民為念「快放手吧」！

台中梧棲是我的故鄉，自從離家上大學後，歸鄉變得路迢迢。原因在於一來火車並無經過梧棲，二來直達梧棲的客運車，每天只有五至六班，因而必須在台中市區或沙鹿地區轉乘，然而公車班次也少，一直以來交通就是不便。

當二○一八年十月三日前行政院長賴清德核定了台中捷運藍線，我滿心歡喜，以為不久回故鄉梧棲時，可以像在台北這般，下了火車或客運車後轉搭捷運，很快即到家。然而二○一八年底林佳龍市長沒有連任成功，台中捷運藍線就停擺了！

後來盧市府也送出中捷藍線版本，但站點與路線有大幅變更，捷運不再進入沙鹿與台鐵共構，少了坪頂站卻多了正英站，終點站出口不在台中港區繁華的三井outlet。

總經費也由九八一．四九億元增到一六一五．一四億元，增加了六三三億元。其中捷運未與火車共構，站在居民的立場，轉乘很不便，而增設的正英站就位於顏家的豪宅與土地內。

據說二○二○年八月廿三日交通局長葉昭甫在議會的專案報告，認為正英站旁邊是不可開發的保護區，距前面的弘光大學站不到八○○公尺，且潛在開發的人口（二四○○人）太少，開發效益不彰。二○二一年一月廿一日葉局長親到副議長顏莉敏服務處報告後，顏莉敏就在臉書發布要設正英站；二○二一年三月四日交通部收到的市府版本便出現正英站，依此來看，究竟是誰讓台中遊子歸鄉路迢迢？事理不是很清楚嗎？

（作者是台灣教授協會會員）

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