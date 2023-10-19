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社論》維持「向前走」現狀

2023/10/19 05:30

兩屆執政接近尾聲，蔡英文總統在最後一次雙十演講，基調類同二○一六旋律：以維持現狀作為各方的最大公約數。但大家都知道，七年來台灣與世界發生了極大變化，美中化友為敵、全球新冠疫情、烏俄戰爭、哈瑪斯恐攻以色列等，全球化時代已告終結（例如美對中科技制裁），地緣政治波濤洶湧（例如中國正在糾集國際專制集團）。國際日新月異，台灣在戰略位置、半導體供應鏈的重要性上升，現狀自也不可能一成不變。

過去七年，小英有起有伏，總的來說，台灣是向前走的。二○二四大選，國人對台灣的未來願景，又面臨關鍵抉擇。國、民兩黨所代表的路線，前者（包括藍白）主張台灣對中國採取依附政策，後者主張外交政策美國優先。對中國依附政策，意味著民主台灣要倒退嚕，迎合專制中國的數位極權統治，不抵抗地接受香港宿命。與此同時，還要把俄羅斯、伊朗、北韓等視為朋友，台灣的經貿也要跟這個集團掛勾，從而美國對中國的科技制裁延伸到台灣。維持外交政策美國優先，就是堅守民主陣營（兩蔣也同樣主張），從地緣政治到產業鏈都維持目前的民主集團保台現狀。

另一廂，中國的國台辦，新增一位發言人的起手式，有點值得持續觀察。賴清德強調「接受一個中國原則的主張不是台灣主流民意」，這位發言人奉還「台獨金孫只會禍害台灣子孫」，這是他的日常工作。不過他的另兩次發言，直言不諱針對國民黨，而且一褒一貶，似乎有點不尋常。一是，馬英九拒絕參加國慶大會，因為對Taiwan National Day「形同為繞彎、偷渡的台獨路線背書」。這位發言人熱情鼓掌：「我們讚賞馬英九先生等島內各界人士反對台獨的明確態度。」一是夏立言強調，「我們中國國民黨，絕對不是一個親中或統一的政黨」，「我們有經驗，有能力，有意願，有政治基礎可以來處理兩岸關係」。結果，這位發言人立即打臉：「大陸民眾對這種損害兩岸互信、傷害兩岸同胞感情的言論，紛紛表達不滿。」這，顯然是提醒朱立倫要謹守分寸。

緊盯國民黨的言行，簡直把它當作北京在台灣的尾巴黨，必須跟著中共的屁股搖。不顧共軍擾台，朱立倫數度派夏立言訪中，馬英九返鄉祭祖、青年交流，國民黨的上層爭相取媚獨裁者。而國民黨的中下層，地方派系、代表、議員，乃至縣市長、立委，不少早就在國台辦的手掌心。馬文君事件，尤凸顯事態的嚴重性。如今，連夏立言的內銷式欺人話語，也遭北京毫不留情棒喝制止，真令台灣人民醍醐灌頂。北京如此零容忍，對國民黨在台灣的選舉競爭力，當然是不利的。不過，民主台灣，國民黨總有可能再執政，遑論和統還是武統之後，總是需要一個在地協力政權，那個時候國民黨的價值就浮現了。香港的李家超，為國民黨做出了示範，只要「聽黨話 跟黨走」，台灣就是他們的酬庸。

二○二四，會不會政黨輪替，尚未可知。不過，權力會令人腐化，民進黨豈有可能永遠執政？按照目前的政治生態，本土政權的失敗，就是親中政權的機會，除非確立本土兩黨競爭格局。多年來，北京不但對台灣社會各方面做統戰，也對本土勢力內部做統戰，導致陸續有若干人由綠轉藍、轉紅，柯文哲便是著例。於是，非綠在台灣內部牽制台獨，而北京對台耀武揚威，以之恫嚇華府不致逾越一個中國政策，總體壓制台灣的國家正常化。相反的，一旦親中政權上台，雙方便聯手促統，馬英九殷鑑不遠。這種和平統一戲碼，有台灣民選政府背書，華府也礙難干預。所以說，以民主埋葬民主，以選票拍賣自己，在台灣是可能的風險。

由此來看維持現狀，就像一個錢幣那樣，有正面也有背面，也像一把刀，有功能也有危險。因此，維持現狀，必須清醒意識到，本質上是進取性的，切忌淪為自縛手腳。如果以退守性來操作，現狀會被框限在某種往後滑的格局，將與我國民主不斷演進、地緣動態有利台灣背道而馳。於是，維持現狀，應該是形容各方因素輻輳台灣而產生的當下利基，必須防止倒退且確保持續往前推進。反觀北京的謀略，無非是本土政權執政時，全力凍結台灣自成一國的進度，並且利用國際政治力場將台灣軟禁於一中屋頂，以待未來親中政權捲土重來，將台灣這個國際問題拖往國共內戰的歷史角落，由兩岸的中國人私了解決。二○二四大選，不同的抉擇，正待頭家表態。

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