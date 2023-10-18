自由廣場》﹙鏗鏘集﹚歷史光影

◎ 李敏勇

一九九三年十月十二日晚間，王康陸（1941-1993）在文化大學社團演講後，搭計程車從陽明山返家，在仰德大道國安局前發生離奇車禍，不幸身亡。他是突破中國國民黨海外黑名單冒險回台的學人，台灣獨立建國聯盟連任五屆的秘書長。二○二三年十月十三日這一天，一場以「海外台灣民主運動：民主、自由、人權台灣」為名，紀念王康陸博士逝世三十週年的學術研討會：在台北的國家二二八紀念館擧行。延伸於一九四七年二二八的戰台灣歷史傷痕，以及黨國戒嚴專制未充分實現的轉型正義歷史，光影又浮現出來。

台灣的民主化雖然締造了世界稱譽的「寧靜革命」，邁入新世紀之初，政黨輪替執政，但長期挾恃「中華民國」的中國國民黨並未脫殖民意識論。轉型正義未充分實現，蔣氏父子後的中國國民黨從反共而親中聯共，無視亡其黨國者中國共產黨，中華人民共和國已�續中華民國，並在南京樹立「中華民國1912-1949）的歷史碑銘，反而視中華民國在台灣的在地轉化新生為亡於民進黨。

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中國國民黨的一九四○世代、一九五○世代，頗多留美黨人曾經兼為抓耙仔職業學生，為中國國民黨舉報台獨份子或附共者，馬英九被公認就是。相對的，許多同世代，後來加入民進黨或參與台灣民主運動、獨立運動者，被跨海的中國國民黨特務、職業學生監控、密報。從早期須戴面具示威遊行，到後來公開抗爭，在學界或官界倍受關卡阻礙，現在仍為台灣的民主建構努力。許多昔日標榜反共愛國的極保守右翼，對照的正是受迫害的王康陸這種台灣人。陳文成博士一九八二年陳屍台大校園更是黨國時代血腥的歷史。

轉型正義並未充分實現，當下許多阻礙台灣民主化的中國國民黨人，戒嚴時期的學生時代，在海外（甚至國內）藉告密、情蒐，經由打擊異議份子，在黨國體系獲利得力者。這些人在台灣民主化的進程，擺出對國家內部的戰鬪姿勢，以保衛「中華民國」之名，行鬪爭民主化台灣之實。昔日，在海外推動台灣獨立、民主化的一九四○世代、一九五○世代台灣學人，如今在台灣守護台灣這個仍以中華民國為名的國家，而當年在海外以反共、愛國為名，留下職業學生、告密者行徑的同世代中國國民黨人，正無所不用其極地，對民主化的台灣進行顛覆。

（作者是詩人）

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