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自由廣場》俄烏戰火中的詐欺網站

2023/10/18 05:30

◎ 林書立

跨國詐欺氾濫，即使是正在抵抗俄軍的烏克蘭，竟也潛藏有跨國詐欺的電信機房。英國與美國刑事情報機構交叉分析發現，有詐欺機房躲在作戰中的烏克蘭境內，針對美國與英國被害人進行網路詐欺，造成兩國高額財損，2022年11月在美、英及烏克蘭警方合作進行「精心(詐欺)行動」Operations Elaborate，摧毀一個專門出售詐欺電話服務的iSpoof網站，該網站原本設於於荷蘭，2022利用俄烏戰爭的掩護，轉移到烏克蘭首都基輔，提供詐欺份子商業服務，大賺黑心錢，協助客戶冒充受信任的組織（例如銀行、稅務局或其他官方組織）聯繫被害人，誘騙被害人交出帳戶、密碼與憑證等敏感資訊，最終詐取網路資金轉帳，跨國特別行動逮捕大約120名詐欺集團。

2021年英國司法部分析新收刑案中，有超過40%的案件是詐欺犯罪，其中有七成藏於第三國的鍵盤與手機後方，因此往往難以逮捕核心分子，英國推估每1,000件詐欺案件中，只有1件成功被起訴。而且詐欺模式多是從公開社群媒體開始，例如臉書、YouTube或IG假廣告，連結到封閉型社交通訊媒體，例如英國最常用的WhatsApp，因此英國政府要求Meta與Google必須配合加入打擊詐欺的行列。

英國2023年5月啟動的打擊金融詐騙策略有三大綱領：一、加強查緝詐欺、二、提升阻詐能量以及三、呼籲人民檢舉詐欺。具體來說，英國同步在5月份擴增400名刑事偵查員，同時也將在主要國家再增加海外警察聯絡官，強化新的國家反詐欺小組，並啟動呼籲行動網路數位營運商、大型網路數位公司、社群媒體公司，以及最重要的金融機構一起加入打詐行列，具體而言與我國政府新世代打詐行動綱領目標一致！

英國政府已將打擊詐欺列為跨國合作的優先事項，並推動全球共同打擊詐欺行動。引進資訊公司合作，並推出經濟犯罪和企業透明度（ECCT）法案，免除反洗錢監管公司的個資保護責任，授權這些公司可以在偵辦金融犯罪時，提供政府部門有關預防、偵查和異常帳戶的客戶資訊。

（作者是現職刑事警官）

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