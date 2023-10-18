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社論》「整合」vs.「棄保」

2023/10/18 05:30

台灣總統大選在藍綠二元結構下，對決是常態，三腳督是例外。宋楚瑜功敗垂成，柯文哲會更接近終點線嗎？（資料照）

藍白合不合，高潮、低潮迭起。下架民進黨，有志一同。如何產生候選人，陷入僵局。理想，理念，只是爾虞我詐的修辭。武林裡一片混仗，主題有點模糊。但拉高俯瞰，不難透視這一局，無論整合成不成，皆屬泛藍家務事。沒錯，柯早已自我重新定義為泛藍陣營的「白藍」，所謂的白色力量，已經進入泛藍的大宅門。二○二四，如果在野陣營由「整合」轉為「棄保」，也只會發生在同屬泛藍的侯、柯之間。現在，綠營支持者，對柯已經沒有任何想像空間，反倒是藍營支持者，視之為下架民進黨的一線希望。此所以，藍白合不合，國民黨有點患得患失。

猶記二○○○之後，宋楚瑜成立親民黨，高掛橘色旗幟，對藍綠左右開弓。起初，確實一鳴驚人。但二○○四國、民兩黨聯手修憲，立委席次減半、單一選區兩票制，從此小黨空間緊縮，親民黨、台聯的風光無以為繼。不要說宋，李登輝也體悟到大勢所趨，與一手打造的台聯漸行漸遠。於是，二○○○大選三腳督，原本引人遐想的三國誌，又回歸到藍綠二元結構。千金難買早知道，二○○四國親合、連宋配，大內高手選擇了自毀途徑，一步錯滿盤皆輸。從而，台灣政治又是藍綠壁壘分明，動員的原理很簡單。它也造就一位幸運兒，二○○八、二○一二，藍綠對決，馬英九輕鬆上位。

直到馬英九第二任，事態出現變化。二○一四春季，太陽花學運異軍突起，它是藍綠之外的新生力量，有人稱之為「天然獨」。這個學生主導的運動，確定了馬英九執政失敗，得益者則是該年底當選台北市長的柯文哲，以及二○一六年初當選總統的蔡英文，還有時代力量黃國昌。不過，柯、黃與綠營的蜜月期不長，二○一八地方選舉，相敬如冰。反目成仇，柯向政治光譜的藍色挪移，柯也點名「找黃國昌來當法務部長」。不論如何，柯、黃堅持了一段時間，垃圾不分藍綠，超越藍綠惡鬥，推倒藍綠高牆。這種政治品牌，對不滿社會現狀的年輕世代較有吸引力。但，青年逐漸成熟也紛紛發現，不斷提問題仍解決不了問題。二○二二卸任後，柯積極鋪陳進軍總統府，民調的「二成魔咒」，有目共睹。黃多次復出，也不再有太陽花光環。「二成魔咒」意味著，藍綠兩邊的支持板塊，已經相對穩定。綠地回頭草吃不到，只能仰望藍色的天空。

過去幾年，白色力量，柯文哲獨領風騷，民眾黨徒有其名，組織經營、地方發展只是小型團康，完全比不上國、民兩黨。儘管如此，國、民、眾三黨鼎立，仍是一種社會印象。之所以如此，幾乎是拜柯偏好空戰博聲量之賜。這種假象，搞不好會因為二○二四大選，而被打出原形。一是，柯使盡渾身解數之力，民眾黨的國會版圖，政黨票會增加但也有限，區域立委恐遭國、民兩黨夾殺。二是，如果「藍白合」心想事成，自然融入藍營，柯失去自主性，就露出「小藍」馬腳。換言之，幾年下來，不但沒把第三勢力推上第二、第一勢力，柯還以身試法再次證明了，台灣的政治心理就是藍綠二元結構。親民黨的橘色，台聯的深綠色，民眾黨的白色，時代力量的黃色，只有短暫的花期，藍天、綠地更長久。

藍綠二元結構，為何形同台灣政治的超穩定結構？講到這裡，似乎不得不承認，台灣內部的政治動員，最高指令還是來自認同分歧，說難聽一點這是最廉價的選舉策略。這種分歧，就像並存的向心力與離心力，兩股狂潮席捲了其他的漩渦，縱使其他的爭議此起彼落，卻在勢不兩立的結構衝突下相形失色。宋，柯，黃，也許不服國、民兩黨，也想取而代之，但他們不自覺的意識形態，還是難脫藍綠兩個磁場。更大的社會脈絡，則是台灣的右派色彩，左派空間相對侷限。在藍綠二元結構下，對決是常態，三腳督是例外。宋功敗垂成，柯會更接近終點線嗎？就取代性而言，國、眾的首要敵人，到底是民進黨或互相？他們自己要搞清楚。

話說回來，有個問題也值得預為思考：即使在野整合成功，且在一對一決戰奪標，未來的聯合政府、責任內閣，從他們磨合的過程來看，應該也同樣是各懷鬼胎、遍佈荊棘。可以想像，勝選之後，拼裝車上路，國民黨想吃掉民眾黨，民眾黨想卡死國民黨，郭台銘好野人想的跟他們不一樣。搞不好，二○二六地方選舉，這個脆弱的聯盟，就會開始分裂、互扯後腿。所以說，下架民進黨，真的會國泰民安嗎？真的需要多想一想。

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