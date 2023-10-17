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自由廣場》馬文君與王毅的「廢紙一張」

2023/10/17 05:30

◎ 張國財

涉嫌國造潛艦洩密案的中國國民黨立委馬文君，在立法院外交及國防委員會二○一九年三月廿八日的機密會議中，是唯一拒絕簽署保密切結書、也拒絕海軍人員補簽要求的與會立委！事隔四年六個多月，馬文君對這筆舊帳的臉書回應是「保密切結書就是『廢紙一張』」！「簽不簽都不會影響立委出席機密會議的權利與義務」！

馬文君脫口而出的「廢紙一張」四字，並非台灣政壇的習慣用語，而是中國戰狼們的口頭禪，譬如：七大工業國集團（G7）發表聯合聲明譴責中共環台軍演，中國外交部長王毅就氣急敗壞咆哮「這個所謂的聲明只是『廢紙一張』」！中國前國務委員戴秉國也曾說過「（海牙常設仲裁法院的）南海仲裁案的裁決，不過是『一張廢紙』」！還有國台辦發言人馬曉光說過「《舊金山和約》是『一張非法無效的歷史廢紙』」！

馬文君立委學舌中國的措詞用語，將立委同僚們在國會殿堂簽署的機密會議「保密切結書」視作「廢紙一張」，撒潑野耍無賴心態溢於言表！台灣立委的職權雖未到包山包海地步，但是光掌握預（決）算的生殺大權，就讓立委成為行政官僚不敢得罪，甚至寵壞慣壞，此一現象，恐怕已是不爭事實！

權利的對應面是義務！立委參加議決法律案、預（決）算案的質詢過程，因與國家機密安全無關，即使出現語言暴力或肢體衝突，透過直播，人人得而觀之。至若立法院外交及國防委員會的「機密會議」，不但是關起門來進行（遑論全程轉播），會議內容與結論，或機密存檔，或以委員會名義對外公開說明，此其中，任何委員都沒有對外界先聲奪人或洩漏內情內幕的空間。

（作者是新竹教育大學退休副教授）

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