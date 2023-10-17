自由廣場》無愛的政治聯姻不會幸福

◎ 冼義哲

當全世界著眼於俄烏戰爭膠著之際爆發「哈以戰爭」是否會接力成為第三次世界大戰的歐洲、中東兩大戰場序幕之際，朝鮮半島與台灣海峽被認為是最高戰爭風險的所在，距今只剩八八天的我國總統大選已是舉世焦點，「如何面對中國」是印太各國對我國總統參選人最關注的議題項目。而在此時，台灣政界最熱門的主戲，卻淪為肥皂劇的「藍白合不合」。

正常國家的民主政黨之間，無論內政議題上的歧見有多大的差距，在對外的國防與外交議題上往往都是國家利益至上的態度，以色列在遭遇哈瑪斯襲擊前，其內政也深陷司法改革為題的劇烈政爭，但在國家遭遇侵襲時，朝野可以聯手組成「戰時內閣」應對外敵，針對國會大選因衛國戰爭而戒嚴無法辦理，烏克蘭朝野也一致遵從體諒，唯獨台灣政壇，面對要用武力併吞台灣的中國時，仍有姑息、跪降、諂媚的政黨與其政治領袖。

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回顧近期台灣政壇幾大動態，便可窺見一「有趣」發展，在韓國瑜與柯文哲合照曝光後，趙少康發起的「戰鬥藍再動員」記者會中「韓侯合體」，其後柯文哲便拋出「藍白合」可談的表態，原先已從社群空戰到地面陸戰打成一片焦土的在野各方，彷彿因「一股藏匿在台灣人民視野之外的神秘力量」而開始聚合；其後，隆重的「藍白合協商」由侯競辦執行長金溥聰代表國民黨、柯競選總幹事黃珊珊代表民眾黨主談，會談前在野各陣營甚至以「黃金談判」稱之，未料結果卻是，本已神離的雙方如今看來也貌不合了。

藍、白能否被信任或期待，問問郭台銘就知道，在這齣「金白藍」三角戀中飽受欺瞞、拋棄的他早已覺悟，重金難買真愛，作為藍白都不愛的第三者他退出了這沒有愛、只有恨的畸形三角戀，只能在抖音上翻桌表達心意。

「藍白合」這樁無愛的「政治聯姻」，其核心一如侯、柯二人的競選主軸，沒有具體的未來願景、沒有對人民與土地的關懷、沒有對保家衛國絲毫的意志，只有「對民進黨的恨」，所談的也不是對台灣未來發展的共識與藍圖，只有「如何奪取政權」以及奪權後對「利益如何分配」；反觀賴清德，並未為了競選總統而對競爭對手口出惡言，誠懇向人民頭家逐條報告政見主張。怎麼選擇才能得到幸福、誰才是台灣面對中國威脅時值得信賴的下一位總統，對國人來說實已無懸念可言。

（作者是國立中正大學戰略暨國際事務研究所、《面對中國》節目主持人）

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