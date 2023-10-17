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自由廣場》（鏗鏘集）藍白吵出真面目

2023/10/17 05:30

◎ 王景弘

藍白合歹戲拖棚，終於以藍白吵收尾，雙方的結論都很傳神，金小刀說柯文哲「說翻臉就翻臉」，柯文哲批金小刀「別有用心」。這可不是綠營「側翼」的想像，而是「合」戲主角的自白。

金小刀祭出的「初選」，要冠上「民主」，就是明知掛羊頭賣狗肉，目的在利用組織動員，剌破柯文哲的膨風氣球，卻也形同承認沒有柯白助力，侯友宜不足以扳倒賴清德。

「民主初選」是針對柯文哲的「全民調」而來，明知柯文哲會拒絕，但表示為藍白合，國民黨已經仁盡義至，而柯文哲說翻臉就翻臉，不值得信任。

國民黨知道，以民調決定藍白合的人選，對柯文哲有利。不論是否歧視，社會對醫生與警察的評價不同，侯友宜明顯吃虧。另一方面民調易被操弄也是事實，抽樣、用語、機構效應都會產生偏差。

但拿美、法的「全開放」式初選壯膽，卻是存心欺騙。美國初選有政黨自辦的地方黨團會議推選，和公辦投票初選；投票初選又有三方式：開放式─不分黨籍人人可投票；封閉式─只有黨員投票選擇黨內競爭者；半封閉式─讓無黨籍者任意選擇投那一個政黨的候選人。

國民黨倡議的初選，不是公辦，不是黨內初選，而是跨黨推選，但投票者要立下切結書，「理念」是要「整合下架民進黨」，但這不叫政治理念，這叫亮票表態反民進黨，這是土匪綁架，絕非民主與開放的競爭，有利國民黨趕鴨子投票，壓垮孤家寡人黨。

不但如此，如果藍白合在總統候選人要用初選，各區域立委就不要初選合併一組，兩黨合併成「台灣民眾中國國民黨」？藍白「合談」上場的同時，藍營適時造勢，藍軍鐵衛頭目歸隊，把韓流的「愛」轉售侯友宜，那是撕破臉，叫柯文哲「去死」！

（作者是資深新聞工作者）

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