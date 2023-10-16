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社論》洗刷詐騙王國污名

2023/10/16 05:30

近年台灣詐騙案件急劇增加，受害者遍及社會各階層，不但影響人們之間的信任感與金融體系的運作，而詐騙集團更擴大為跨國操作，讓台灣蒙上詐騙王國惡名。蔡英文總統日前在本報「透視詐騙、全面反擊」論壇中表示，政府除了完成「打詐五法」的修法，加重詐欺罰則，也在今年五月，以「打詐一．五」的方案，從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四面向，來努力降低詐騙案件。她並列舉實際績效，今年一月到八月，在銀行臨櫃攔阻民眾受騙的案件，超過七千件，攔阻金額超過四十八億元。

當前台灣正面臨以假訊息作為操作主體的兩大戰爭︰認知戰（政治詐騙）與詐騙戰（金錢詐騙）。前者來自中共及其在地協力者的操作，意圖以提供假訊息，就民眾關心的重大議題帶風向，扭曲事實真相，形塑國人的錯誤認知，例如︰執政的民進黨「貪污、腐化、無能」，以及挑釁對岸「討打」，卻毫無具體證據，只是靠著社群媒體與平台的渲染、傳播，產生足以影響政治的作用。近來認知戰最知名的案例，包括疫苗與進口蛋，在假訊息的極度扭曲，而政府卻無法及時澄清、說明下，竟把重大政績抹黑為弊案。結果則是政府威信大受打擊，陳時中敗選、陳吉仲辭職下台。而大選日益逼近，認知戰的操作痕跡更加明顯。

其二，則是詐騙戰籠罩全台，根據統計，所有人都可能成為受害者，不管是哪種學歷、背景、職業、年齡層，都可能墜入詐騙集團的陷阱中。其中，退休老人似乎最容易受騙，但高級知識份子，甚至前部會首長都可能成為詐騙集團宰殺的肥羊。換言之，詐騙集團的行騙伎倆與話術，日益精進，稍一不慎，即便是高學歷亦可能受騙上當。而詐騙案逐年增加，近十年來，每年詐欺案件都逾兩萬件，今年前八月我國詐欺案達兩萬多件。可議的是，破案率雖然提高，但整體起訴率僅有二十八％，而且即使罪證確鑿，提供人頭帳戶者幾乎被判拘役或六個月以下徒刑；車手刑期絕大多數在三年以內，也因逮到詐騙集團幹部、首腦比率低，整體判處三年以上刑期僅占○．四％。在獲利誘惑遠大於刑罰風險的情況下，詐騙集團前仆後繼，其來有自。

詐騙所以成為社會大患，在於一般人被騙取的財務相當巨大。據統計，去年投資詐欺受害者的平均損失五十六萬元。這個數字仍無法呈現問題的嚴重性。有些受害人是退休老人，畢生積蓄或退休金可能在一次詐騙中被騙光，甚至有些錢是向親友借貸來的，因此未來將面臨無依無靠、三餐不繼的生活，人生成為一場悲劇。而詐騙金額大幅成長，主要是投資詐騙已成為詐欺的主要手法。目前，假投資名人成立的粉專充斥社群平台，製造假的投資績效，以「低風險、高獲利」吸引投資人加入群組，再編造亮眼的投資獲利誘使投資人將資金全部投入，之後便關閉群組，捲款而逃。這類投資詐騙受害者損失少則數十萬，多則數百萬，上千萬，金額之大往往是受害者無法承受之重，而成為社會安定的隱憂。而台灣詐騙案之猖獗，令人咋舌。據統計，今年一月到八月，有關單位攔阻了超過五五○萬則詐騙簡訊 ；在境外電話詐騙上，也攔截超過一五七○萬通。實際上，台灣每個人幾乎都有接到詐騙電話或訊息的經驗。此外，台灣詐騙跨境化，包括在國外設置詐騙機房，從柬埔寨到斯洛維尼亞、克羅埃西亞，到日前甫查獲的秘魯，再從台灣招募失業年輕人出國入夥，並予以關押監控，日前則發生柬埔寨版詐騙集團控制年輕人的血淚故事，使得台灣的國際形象大受影響。

詐騙案的嚴重性已到了動搖國本地步，政府必須積極、果斷向詐騙集團宣戰。政府的作為，首要為完成「打詐五法」（《中華民國刑法》、《人口販運防制法》、《個人資料保護法》、《洗錢防制法》、《證券投資信託及顧問法》）修法，期能填補法規闕漏，嚴懲深偽詐騙、私行拘禁及人口販運，並加重相關詐欺罰則，強化網路平臺落實廣告實名制。法規之外、行政院更通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領一．五版」，並成立「打詐辦公室」，運用公私資源協力推動各項防詐作為，以全面降低詐騙受害事件。高檢署也設立「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」，相關財金單位與金融業皆有配套與防詐合作。當然，除了行政、立法作為，司法單位亦應體認詐騙案形同「公然搶劫」，其起訴、論罪若太過輕微，將無法警惕效尤者，阻止犯罪，使人民的財富處於隨時遭到惡意剝奪的危機。總之，政府「打詐」是在保障人民安居樂業，亦可洗刷詐騙王國污名，實刻不容緩。

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