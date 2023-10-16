自由廣場》高端流感疫苗 何妨最後一批施打

◎ 王宏育

台灣每年都會購買約七百萬劑流感疫苗，十月起開始分批施打，第二波十一月起開放逾五十歲國民接種，到年底大概使用五百至六百萬劑，隔年元旦開始就開放所有國民施打。當然每年的打氣都不太一樣，今年「免疫負債」因素，近日流感病人甚多，施打流感疫苗相對踴躍。

以往每年民眾都希望注射進口的流感疫苗如賽諾菲、東洋，國光人氣略遜一籌，不過筆者都會向民眾解釋：國光疫苗研發有日本指導，品質很好，已經打了好幾年，值得信任，民眾多能接受，如此第一線診所也相安無事，過了好幾年。

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今年多了高端疫苗，為韓國知名的藥廠製造，由高端藥廠在台灣分裝，多數專家也認為品質很好。可惜因為台灣的意識形態，政治立場不同，有人對「高端」並不信任，或別有居心，不少網路留言讓兒童家長和老人家非常不放心，「寧可信其有」，也有不少縣市首長就希望能夠尊重家長的選擇，甚至明定學童不能施打高端疫苗，更加深了許多老人家對高端疫苗的疑慮。

但是疾管署多年來規定「民眾不可以選疫苗，有什麼疫苗就打什麼疫苗」，今年多了高端疫苗，卻讓診所備感困擾，甚至破壞醫病信賴關係。

今年的高端疫苗才購買七十萬支，數量甚少，與其讓老人家擔心受怕，診所困擾無比，破壞醫病關係，不如把高端疫苗放在最後一批，明年開放由五十歲以下民眾「免費」注射時使用，豈不是皆大歡喜。千萬不要拘泥「民眾不可以選疫苗，有高端就要打高端」，造成民怨四起事小，讓老人家怯於施打，將來罹患流感重症住院，甚至危及生命事大，疾管署應要徹底改變觀念了。

（作者為醫師公會全聯會常務理事）

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