自由廣場》幼兒頻陷「二手毒煙」環境的警訊

◎ 張淑中

少子女化早已是台灣的國安問題，如果幼童再受到毒品的危害，問題就顯得更嚴重了。

日前媒體報導，某女在照顧男友的兩名年幼子女（各為四歲與二歲），常關起門來吸食二級毒品安非他命，造成幼童也一併吸入毒煙，並檢驗出毒品的陽性反應，顯示二童長期處於「二手毒煙」環境，台中地檢署依妨害幼童發育罪起訴。

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上述等同逼迫幼兒吸入毒品的「二手毒煙」情事，近年在國內已發生多起類案，並造成許多幼兒的身體甚至主要機能受到難以維護的傷害，對此社會各界不能輕忽。

二○二○年高雄市曾有一名兩個月大的男嬰感冒送醫猝死，檢警相驗嬰兒的尿液與血液竟有安毒反應，於是前往住家搜索，又救出八名住在毒窟的二至八歲小孩；經查男嬰父母和長輩常在小孩面前吸毒，導致八名孩童體內皆有毒品反應，甚至有自閉、語言困難、發展遲緩及體重過輕等諸多不良問題。

二○一九年桃園市一對父母在男嬰出生後，找來月嫂幫忙，卻發現對方在房間內一邊照顧嬰兒一邊吸毒，檢驗後發現有安毒反應。

嬰兒或孩童都無完全辨識事務與保護自己安全的能力，一個有施用毒品習慣的成人，若時常在幼兒身旁吸毒，即使讓幼兒聞到飄散的毒菸也不以為意，這種惡質行徑其實已等同於「強迫」孩童一起吸毒；未來政府恐應適當修法予以嚴懲，例如應依過失致重傷罪或過失致死罪，將犯罪人起訴，以遏止此類惡行的持續發生。

近年來新興毒品犯罪增多，尤其是以精美咖啡包型態販售，已是台灣重大國安問題。因吸食各類混毒咖啡包而猝死的民眾，每年平均百餘人，年齡集中在青少年和青年族群；根據資料顯示，目前死亡最年輕者為十六歲高中生，顯示毒咖啡泛濫，危害國人情形十分嚴重。

由於台灣新興毒品的態樣日趨多元化與新穎化，使得因受毒品直接或間接傷害的最年輕民眾，實質上已落至「嬰兒」或「幼兒」這個階層，政府必須正視；亦即未來在掃毒系列工作，及相關的刑事政策與兒童及少年福利與權益保障法等相關法規都應與時俱進，甚至對毒品危害防制條例，是否增列類「二手毒煙」的相關刑罰，也都有必要再重新檢視與考量。

（作者為台灣首府大學前校長、犯罪學博士）

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