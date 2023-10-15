自由廣場》以巴轉移焦點 慎防八二三炮戰歷史重演

◎ 王昱培

以巴衝突愈演愈烈，引發外界聯想中共可能藉機在台海生事。環顧當前國際情勢和中國政局與一九五八年八二三炮戰爆發時極為相似，台灣政府與國人務必慎防歷史重演！

首先，一九五八年的中東同樣動亂不已，當時黎巴嫩境內的穆斯林發動武裝起義，反對親美政府，美國遂出兵支持政府軍穩定局面；再來，彼時中共領導人毛澤東發起「三反五反」等一連串意在奪權的政治運動，導致國內政局動盪、民生凋敝，毛澤東遂利用美國聚焦中東之際，對金門興兵以轉移國內矛盾。

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以史為鑒，政府與國人切莫以為，目前經濟低迷且內部權力鬥爭嚴重的中國，已無犯台可能。若伊朗、真主黨等回教激進派紛紛加入戰局，中東衝突持續擴大，將迫使美國的戰略重心轉至中東，投注在印太地區圍堵中國的資源勢必降低，屆時從不放棄武力犯台的中國，就藉機可能重演八二三炮戰劇碼，發起突襲金門、馬祖或東沙島的軍事行動，以緩解內部的壓力。

國安軍警單位務必儘早建立突襲應變機制及擴大情報偵蒐量能，並與美國為首的民主陣營堅定同行，強化國際抗中挺台力道，如此一旦台海有事，台灣才能獲美及民主盟友的馳援。社會心防也至關重要，民眾務必認清敵我，居安思危，並於明年選舉向全球宣示台灣是民主陣營的成員，而非獨裁政權的附庸；唯有當台灣展現自我防衛的強烈決心，並與民主陣營聯手制中，才能嚇阻中國犯台的妄念。

（作者為公務員）

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