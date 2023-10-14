自由廣場》政黨有無反省能力是投票指標

◎ 不謀

新竹市市長高虹安擔任立委時，涉嫌詐領助理酬金及加班費，被依貪污治罪條例起訴，該案檢方正在如火如荼地偵辦，其三位助理業已認罪自白，然高仍舊做無罪抗辯。縱使相關事證已經確鑿，民眾黨從主席至發言人都還在力挺高的清白，甚至還反駁高之所以會涉案，都是民進黨立委柯建銘事先寫好的劇本，如此荒謬言論，令人瞠目結舌。

民眾黨唯兩席的地方諸侯新竹市市長高虹安及金門縣縣長陳福海，皆因涉貪污而遭起訴，可謂是百分百貪腐比例的政黨！如再不反省處理危機，一味地護航涉罪當事人，相信選民自有公斷。

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南投縣立委馬文君被指控涉嫌洩漏國防機密，並且拒簽保密切結，茲事體大，嚴重影響國安，檢方單位已火速展開調查。反觀國民黨的態度，侯友宜、韓國瑜及其他三十七位立委卻高調同台力挺馬，還鼓吹偵辦潛艦國造召集人黃曙光，試圖轉移媒體焦點，這般圍魏救趙的心態，其心可議。

國民黨在南投立委第一選區有政黨板塊的優勢，按目前選區民調顯示，仍有五成以上選民傾向支持馬文君，然而其他縣市的選區是否完全不受此洩密案影響呢？國民黨近半區域立委候選人聲援馬，宛如去年林智堅案翻版，國防洩密相比學倫道德，選民當會更加嚴格檢視候選人。

民進黨今年提名各區立委時，不論是具優勢的屏東第二選區，還是長期艱困的臺北第三選區，一旦受提名人出現爭議，黨中央都能立即決定讓他退選，縱使打亂選戰布局也在所不惜。沒有政黨是完美的，懂得反省的政黨才是難能可貴。

明年一月公民們就要投下神聖選票，去支持心中最理想且適任的總統、立委候選人以及會反省的政黨，知錯能改，善莫大焉，有過必改，才值得信賴。

（作者是台南某大學行政人員）

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