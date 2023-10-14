自由廣場》藍白合試婚，「身心靈」都要契合

◎ 胡文琦

針對當下台灣各界所關注的「藍白合」議題，日昨，在野國民黨候選人侯友宜表示，政黨政治合作一定要充份溝通協調，而且要公開透明，就像是男女朋友要結婚，心靈要契合、有共同價值，才會幸福美滿云云；而對「桶箍」的韓國瑜即將加入選戰助選，侯友宜則回應，他所認識的韓是「性情中人也不是要什麼位子的人」，更感謝他幫國民黨、幫我。

據悉，侯友宜在全國廣播電台接受專訪時，針對近期很夯的「藍白合、民調、辯論及國防、能源政策等」都一一特別說明，而針對「政黨合作」議題，他則表示支持以能實現目標為前提，但就像是「結婚前」必須雙方進行了解與溝通，也強調人民國家應先擺第一，政黨超越個人、個人看政黨合作方向等等，同時，選舉辦公室一定也會參與政黨合作云云。

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坦白說，侯友宜一席人民國家擺第一、政黨超越個人等的論理說法基本上都相當正確，想必其他候選人亦會是「人同此心、心同此理」無誤。然而，針對非綠陣營最擔心也近乎切心的藍白合問題，除了理念層次上的「結婚心靈契合」外，其實最為關鍵的「政治始終來自於人性」，不管是聯合政府還是內閣制的「權力分配」實務，才會是真正的終極考驗。

準此，藍白合的議題確實如同男女朋友要結婚，心靈要契合、有共同價值才會幸福美滿，但在探討政治這門講究「應對進退的妥協藝術」，暫不論是否真如前立委朱高正所形容的「高級騙術」，藍白合的談判，更像是現代男女結婚前的「試婚」一般，除了靈魂伴侶外，「身體的健康」與「權利義務的說清楚講明白」，其實更是能否完美整合的貓膩所在啊。

（作者是前中國國民黨發言人）

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