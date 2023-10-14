自由廣場》以色列軍民團結成國際典範

◎ 陳唐山

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯對以色列發動突襲後，以色列馬上對哈瑪斯所在地的加薩走廊實施報復性空襲，並迅速動員三十六萬人的後備部隊，中東地區再度呈現劍拔弩張的態勢，成為全球矚目焦點。

以色列和巴勒斯坦及周邊的阿拉伯國家，向來存在著複雜的宗教和政治矛盾，加上背後有大國的角力關係，從而每次發生衝突，往往會牽動地緣政治的連帶效應。從當前的全球局勢觀察，當各國注意力轉到中東，因而降低對烏克蘭戰場和台海情勢的關注，就是俄羅斯和中國暗自竊喜的時候。正因如此，我們更應居安思危，慎防中國趁美國無暇他顧的空隙挑起事端。

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中東情勢雲譎波詭，衝突將如何演變，尚待觀察。不過，以色列人面對危機的態度和應變能力，確實值得學習。尤其，以色列遭受攻擊後，很多外國人急著逃離當地，這是人之常情，但是旅居各國的以色列人紛紛搶訂機票回國參戰，就需要崇高的愛國情操了。當然，以色列人都很清楚，一旦進入戰場，隨時可能失去生命，但是為了保護自己的家園，他們早就義無反顧了。

不但如此，以色列前總理班奈特在哈瑪斯發動攻擊後更主動前往軍事基地報到，落實衛國不分地位的典範；還沒受到徵召的以色列人則捐贈大量物資給前線士兵，醫院更是擠滿排隊捐血的人潮，舉國上下展現出同仇敵愾的愛國意志。而且，反對派也取消針對現任總理納坦雅胡的示威活動，他們都願意先放下黨派成見，接受國防軍的徵召。

以色列的國土面積大約是台灣的三分之二，人口只有九百多萬，但是他們表現出來的強大意志，卻可以讓周邊大國感到畏懼。自從建國以來，每次發生重大危機，以色列展現在世人面前的形象就是全民共赴國難的精神信念。由此可見，只要擁有團結一心的鋼鐵意志，就不難鍛造出強敵環伺仍然屹立不搖的堅韌城池。

同樣面對強敵，都是小國寡民，以色列和台灣雖有許多相似性，但是以色列人的團結精神尤勝台灣一籌，他們應處危機的經驗也充滿啟發性，我們確實應該學習他們的愛國意識和動員能量，為守護家園做好萬全準備。

（作者是智庫董事長、前外交部長）

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