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自由廣場》私立大葉大學校長遴選難產

2023/10/13 05:30

◎ 張惠博

彰化縣大村鄉的私立大葉大學校長出缺近一年，迄未遴選出校長，民進黨立委范雲批評教育部無積極作為，並提出私校校長遴選應比照公立學校辦理。教育部長潘文忠回應，將依法派出代理校長，目前正在徵詢對象。

媒體報導指出，二○○五年立法院朝野就已達成共識，認為私校校長遴選應該比照公立大學，遴選委員會的組成，應比照公立大學校長遴選委員會有關校內代表及校友、社會公正人士的組成比例，但教育部一直未做相關規範，導致大葉大學案例無法規可遵循。

大葉大學創校卅餘年，辦過全國大學運動會，有一定社會聲望，也曾創下高峰，學生屢在國內外競賽獲得大獎，例如：德國紅點設計獎、各項技能競賽等。惟近幾年，因校長更迭頻繁，人事稍欠穩定，校務由盛轉衰，至為可惜。

大葉大學校長去年十一月即已出缺，但因董事會未能妥適依規定辦理遴選，導致校長難產，究其原因，乃在於《私立學校法》第三二條規定略以：董事會之決議，應有董事總額過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之。但下列重要事項之決議，應有董事總額三分之二以上董事之出席，以董事總額過半數之同意行之，包括：一、董事之改選、補選。二、董事長之選舉、改選、補選。三、校長之選聘或解聘。

由於校長的遴選，明文規定是董事會權限，董事會大多不會放棄這項權利，但董事會對新校長人選若無法獲致共識，難產於焉產生。再若董事會的成員別有用心，或藉由校長遴選產生對立甚至分裂，則對校務將產生不利影響。

大葉大學於一九九○年創立，當時政府非常支持私人興學、普設大學，以彰化縣而言，即有中州科技大學、明道大學、大葉大學，和建國科技大學。但依教育部決議，中州、明道，皆已遭到停招的決定，地方人士理當不樂見大葉大學也面臨危機。

大葉大學仍有甚多教職人員，對學校向心力極強，他們期待董事會尊重校務自主，也盼早期對創校有貢獻或付出的家族能尊重專業、遵守法令，體認大學的本質，以學生權益為優先，將不難重新擦亮大葉的品牌，在山腳路下，那是一塊美麗的校園。

（作者是彰化師範大學前校長）

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