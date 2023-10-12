新聞線上》誰來牽手護台灣

二○○四年陳水扁競選連任，以李登輝為精神領袖的台聯，勇猛的和國親泛藍廝殺，戰鬥力不遜於民進黨，選戰最後關頭兩黨協力，二百萬人浩浩蕩蕩的組成人龍「牽手護台灣」，何等震撼人心，多麼讓人感動！（資料照）

記者陳杉榮

選舉為了贏，什麼事都幹得出來！別以為現階段侯友宜和柯文哲扭捏作態，「藍白合」不會成局，在為了贏的前提下，「藍白合」甚至是「侯柯郭結盟」都大有可能。二○○四年「國親聯盟」，政治對手連戰和宋楚瑜搭檔，就是一個例證。不同的是，面對泛藍結盟，綠營當年有李登輝協助主導「二二八牽手護台灣」活動，激發強大動能，明年誰來牽手護台灣？

國民黨的政治領袖朱立倫、韓國瑜、政媒兩棲的趙少康，還有藍營的許多要角，都已投入所謂「藍白合」的政治大戲之中。獨立參選的郭台銘是個精明的商人，他有自己的盤算，但絕不可能反其道而行。被批評政治投機的柯文哲，為了他的政治利益，「藍白合」早在他的算計中。

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蔡英文執政八年，有政績也有負債，賴清德想要如願接棒，絕非易事，賴不可能全然承接蔡的資產，更何況朝野情勢和國際局面與前兩次總統大選已有所不同。中共政經軍協同步步進逼，台灣在地協力者越加囂張，網路社群成為新戰場，加上政客貪圖眼前政治利益，面對甚囂塵上的「藍白合」，有識者不禁要問，本土政權真的作好準備了嗎？

民進黨經常被批評側翼勢力龐大，其實這也是一種惡意攻擊。若強做比較，當前和二○○四年最大的不同，在於民進黨已無「側翼」。當年陳水扁競選連任，以李登輝為精神領袖的台聯，勇猛的和國親泛藍廝殺，戰鬥力不遜於民進黨，選戰最後關頭兩黨協力，二百萬人浩浩蕩蕩的組成人龍「牽手護台灣」，何等震撼人心，多麼讓人感動！台聯已然式微，現在檯面上幾個主要政黨，早已不是民進黨的朋友，遑論側翼！

蔡英文當年扶植的柯文哲，穿著「台灣民眾黨」的大衣，汲汲營營追求他個人的政治權位，早和民進黨勢同水火。內鬥不止的時代力量，前領袖黃國昌和綠營反目成仇，柯文哲說要任命他當法務部長，如沐春風，時代力量和民進黨早成陌路。國民黨本來就要和民進黨拚命，他們還有個「九二共識」的「後頭厝」，中共欲除民進黨而後快，各種招數還多著。

蔡英文執政這些年，台灣在國際上越受歡迎與重視，但外交的成績和百姓的距離有點遠，更何況在網路時代，政府做得好被視為「理所當然」，政府沒做好則是「罪大惡極」。觀察這次延續本土政權的選舉，迄今尚無撼動人心的代表作，這是民調數字看不到的危機，藍白一旦合流，「誰來牽手護台灣」？

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