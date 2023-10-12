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自由廣場》此次「槍砲條例」修正草案乃歷來最正確的修法，但可惜了！

2023/10/12 05:30

◎ 吳耀宗

據報導，為溯源阻斷非法改造槍枝，遏止黑幫公然開槍，「槍砲彈藥刀械管制條例」（下稱本條例）修正草案經行政院院會於十月五日通過，將不法模擬槍提升至刑法規範，其子彈零件列入行政罰，增訂公共場所開槍罪等。筆者認為，此次修法算掌握正確方向，誠屬不易！

按本條例所涉不僅是刑罰制裁法律問題，且與源頭管理檢查密不可分，更須具備槍彈等武器專業知識，單憑業管單位一己之力欲修好此法，幾不可能！是以，雖然本條例自民國七二年制定後歷經十四次修法，但卻越修黑槍越氾濫、改造槍枝越猖獗，甚至引發民怨（例如所謂原住民「自製獵槍」）！

細觀此次草案，筆者原則上均予贊同，惟有待完善仍不少，茲舉最重要者：一、全面揚棄槍枝種類名稱，改以定義方式規範。刀械亦同。（可參考德國武器法）由於科技日新月異，武器不斷推陳，本條例制定當時所列各種武器，有些早已過時（如「馬槍」）落伍（如「手指虎」）！以武器種類名稱作為規範處罰客體之缺失，在於無法因應科技進步，讓不法之徒更有漏洞可鑽！

二、公眾場所開槍罪立法模式應予調整。此次增設公眾場所開槍罪之用意，筆者認肯之，惟草案立法模式，在某些情況即無法產生加重處罰之目的，如甲在公園對乙槍決，依刑法第五五條想像競合從一重處斷之規定，也只能依殺人罪之法定刑處罰，毫無加重可言。

三、增訂低動能槍枝審查之法源依據。業者進口低動能槍枝銷售，內政部警政署現係依「低動能槍枝輸入審查要點」予以准駁，而該要點依據是貿易法第十一條第一項但書「因國際條約…或基於國防、治安…得予限制」。惟該法主管機關為經濟部，故該要點公布與准駁權限本非屬警政署，今其卻訂定規範並自為准駁。從維護治安角度應高度肯定警政署之勇於任事，然從法制與政府各機關設立權責角度，並不可取。正本清源應在本條例增訂低動能槍枝審查規範之依據，以符法制與實際需求。

四、本條例第十八條第四項後段「拒絕供述或供述不實者，得加重其刑至三分之一」應予刪除，因其違反憲法「不自證己罪原則」至為明顯。綜觀我國所有法律，此恐淪於法治國笑話，幸好未曾有法官予以適用！

掃蕩黑槍、防止改造槍枝、強力維護社會治安係國人所至盼，警政署勇於承擔亦有目共睹，尤其這次修法掌握到正確方向，令人感佩，但有些明顯錯誤未能改進，可惜了！

（作者是中央警察大學法律系教授）

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